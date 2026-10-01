„Dziś o godz. 20 orędzie prezydenta Karola Nawrockiego” – czytamy we wpisie Pawła Szefernakera opublikowanym w serwisie X.

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Dotychczas Kancelaria Prezydenta nie przekazała, czego konkretnie ma dotyczyć czwartkowe wystąpienie prezydenta.

Dziś o 20:00 orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. O czym może powiedzieć prezydent?

Orędzie prezydenta – jak zauważają media – może dotyczyć cen paliw oraz skierowanej przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego ustawy rządu w sprawie nadmiarowych zysków koncernów energetycznych.

18 września Sejm – już po raz drugi – uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze z nowej daniny mają sfinansować program „Ceny Paliwa Niżej”.

Uchwalona ustawa to kolejna próba koalicji rządowej wprowadzenia tzw. windfall tax na koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Kancelaria Prezydenta argumentowała, że ustawa narusza zasadę niedziałania prawa wstecz. Sam prezydent zaznaczał wtedy, że przepisy uchwalone przez rząd są niekonstytucyjne i przeczą podstawowym zasadom państwa prawa – zakładają bowiem pobieranie opłat od firm za przeszłe miesiące.

Karol Nawrocki złożył także własny projekt ustawy, który zakłada pobieranie podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych dopiero od momentu przyjęcia ustawy.

Oficjalne powody czwartkowego wystąpienia nie zostały jeszcze podane, dlatego nie można wykluczyć, że w orędziu pojawią się zupełnie inne, kluczowe dla kraju kwestie.