Zgodnie z przepisami ponowne przeliczenie emerytury może jedynie podwyższyć świadczenie lub co najwyżej utrzymać je na tym samym poziomie. ZUS nie ma prawa zmniejszyć kwoty, nawet jeśli okaże się, że wynik po przeliczeniu jest niekorzystny dla emeryta.

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Kto ma szansę na otrzymanie wyższej emerytury?

Zgodnie z informacjami, którymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych dzieli się na swojej stronie, wniosek o przeliczenie emerytury mogą złożyć osoby, które nie dysponowały wszystkimi dokumentami potwierdzającymi okresy ubezpieczenia podczas ustalania wysokości świadczenia, w związku z czym można było ich uwzględnić. Taką możliwość mają również ci, którzy obecnie są w stanie udokumentować zarobki za lata sprzed roku przejścia na emeryturę oraz po przejściu na emeryturę nadal pracowały lub opłacały składki na ubezpieczenie społeczne.

Warto więc w pierwszej kolejności przejrzeć domowe archiwa w poszukiwaniu świadectw pracy, zaświadczeń o wynagrodzeniu i legitymacji ubezpieczeniowych, ewentualnie sprawdzić archiwa zlikwidowanych przedsiębiorstw. Sporo informacji można znaleźć również w starym dowodzie osobistym, który miał formę zielonej książeczki. Kiedyś umieszczano w nim pieczątki potwierdzające okres zatrudnienia w danej firmie oraz wysokość zarobków. Takie dane mogą pomóc w potwierdzeniu brakujących okresów pracy, szczególnie sprzed 1999 r., istotnych przy ustalaniu kapitału początkowego.

Jak złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?

Przeliczenie odbywa się wyłącznie na wniosek zainteresowanego, począwszy od miesiąca, w którym złożył dokument. Do ponownego obliczenia świadczenia służy formularz ERPO. Obecnie można go wypełnić i przesłać elektronicznie przez portal eZUS. Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzasadniające przeliczenie. Jeśli wyliczona kwota okaże się niższa, ZUS nadal będzie wypłacał emeryturę w dotychczasowej wysokości. Podwyższone świadczenie przysługuje co do zasady od miesiąca złożenia wniosku.

Emeryci, którzy nadal pracują, mogą wystąpić do ZUS o doliczenie kolejnych okresów składkowych. Taki wniosek składa się nie częściej niż raz w roku, po zakończeniu kwartału kalendarzowego.

Warto przypomnieć jeszcze sprawę tzw. emerytur czerwcowych, które wyjątkowo przeliczono z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Procedura dotyczyła świadczeń przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019. Jak informowała „Rzeczpospolita”, obowiązywały wtedy mniej korzystne zasady waloryzacji składek, przez co część seniorów otrzymała niższe świadczenia. Po ponownym przeliczeniu ZUS podwyższył emerytury ponad 133 tys. osób, a średni wzrost wyniósł 163,36 zł miesięcznie.