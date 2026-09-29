Studenci pobierający rentę rodzinną muszą złożyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do końca października. Spóźnienie wiąże się z ryzykiem utraty świadczenia za każdy miesiąc zwłoki.

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Komu przysługuje renta rodzinna i kiedy można ją stracić?

Renta rodzinna z ZUS przysługuje nie tylko wdowom lub wdowcom po zmarłym małżonku, ale także dzieciom po zmarłym rodzicu. Prawo do pobierania pieniędzy do 16. roku życia przysługuje bezwarunkowo, jednak w przypadku kontynuowania nauki wsparcie można pobierać aż do ukończenia 25 lat.

Aby ZUS nie wstrzymał przelewów, uczniowie szkół ponadpodstawowych powyżej 16. roku życia oraz studenci muszą regularnie potwierdzać swój status. Wniosek o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem ze szkoły potwierdzającym kontynuację nauki w nowym roku szkolnym należy dostarczyć do urzędu do 30 września, a w przypadku nowego roku akademickiego – do końca października.

ZUS przypomina także, że maturzyści przyjęci na pierwszy rok studiów, którzy pobierają rentę rodzinną muszą do końca września złożyć wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia.

Co istotne, zaświadczenia nie trzeba składać ponownie, jeśli szkoła lub uczelnia wydała je na cały okres trwania nauki.

Ostatnie godziny na złożenie zaświadczenia. Czym grozi przegapienie terminu?

Choć przepisy dają możliwość uzupełnienia dokumentów w późniejszym terminie, spóźnienie niesie ze sobą konsekwencje finansowe:

Jeśli zaświadczenie wpłynie do ZUS po 30 września (lub po 31 października w przypadku studentów), wypłata świadczenia za dany miesiąc zostanie wstrzymana.

Uczniowie i studenci tracą wtedy prawo do pieniędzy za każdy miesiąc opóźnienia, dopóki formalności nie zostaną dopełnione.

„Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą” – informuje ZUS.

Warunki przyznania renty rodzinnej

Do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny osoby, która miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania.

O świadczenie mogą ubiegać się:

dzieci własne, drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

małżonkowie (wdowy i wdowcy), o ile spełniają określone kryteria – mają ukończone 50 lat lub są niezdolne do pracy albo wychowują uprawnione do renty dzieci,

wnuki i rodzeństwo lub inne dzieci przyjęte co najmniej na rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności

Ile wynosi renta rodzinna w 2026 r. i jak się o nią ubiegać?

Wysokość świadczenia zależy od liczby osób uprawnionych po tej samej osobie zmarłej:

85 proc. świadczenia zmarłego – jeśli uprawniona jest jedna osoba,

90 proc. – w przypadku dwóch osób,

95 proc. – dla trzech lub większej liczby osób uprawnionych.

Renta rodzinna w 2026 r. nie może być niższa niż 1978,49 zł.

Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, powinny jak najszybciej dostarczyć zaświadczenie do ZUS, aby uniknąć przerw w wypłacie pieniędzy. Można to zrobić osobiście w urzędzie, przez platformę PUE/ZUS lub pocztą.