Ostatni moment na dostarczenie zaświadczenia. Inaczej świadczenie przepadnie
Studenci pobierający rentę rodzinną muszą złożyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do końca października. Spóźnienie wiąże się z ryzykiem utraty świadczenia za każdy miesiąc zwłoki.
Renta rodzinna z ZUS przysługuje nie tylko wdowom lub wdowcom po zmarłym małżonku, ale także dzieciom po zmarłym rodzicu. Prawo do pobierania pieniędzy do 16. roku życia przysługuje bezwarunkowo, jednak w przypadku kontynuowania nauki wsparcie można pobierać aż do ukończenia 25 lat.
Aby ZUS nie wstrzymał przelewów, uczniowie szkół ponadpodstawowych powyżej 16. roku życia oraz studenci muszą regularnie potwierdzać swój status. Wniosek o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem ze szkoły potwierdzającym kontynuację nauki w nowym roku szkolnym należy dostarczyć do urzędu do 30 września, a w przypadku nowego roku akademickiego – do końca października.
ZUS przypomina także, że maturzyści przyjęci na pierwszy rok studiów, którzy pobierają rentę rodzinną muszą do końca września złożyć wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia.
Co istotne, zaświadczenia nie trzeba składać ponownie, jeśli szkoła lub uczelnia wydała je na cały okres trwania nauki.
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Choć przepisy dają możliwość uzupełnienia dokumentów w późniejszym terminie, spóźnienie niesie ze sobą konsekwencje finansowe:
„Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą” – informuje ZUS.
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Do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny osoby, która miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania.
O świadczenie mogą ubiegać się:
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Wysokość świadczenia zależy od liczby osób uprawnionych po tej samej osobie zmarłej:
Renta rodzinna w 2026 r. nie może być niższa niż 1978,49 zł.
Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, powinny jak najszybciej dostarczyć zaświadczenie do ZUS, aby uniknąć przerw w wypłacie pieniędzy. Można to zrobić osobiście w urzędzie, przez platformę PUE/ZUS lub pocztą.
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