Tzw. cyberkaretka to tak naprawdę mobilna serwerownia z agregatami, światłowodem i laptopami. Jak podaje Rynek Zdrowia, jest to rozwiązanie eksperymentalne, które nie było dotychczas używane. Jest ono jednak potrzebne – od stycznia do 30 września zespół Centrum e-Zdrowia odnotował 1 379 incydentów z zakresu cyberbezpieczeństwa w placówkach medycznych. Rok wcześniej, w analogicznym okresie, takich incydentów było 946.

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Cyberkaretka za milion złotych odpowiedzią na zagrożenie cyberatakami

Tymczasem cyberatak na szpital może zagrozić zdrowiu i życiu pacjentów w sytuacji, w której wyłączony zostanie np. dostęp do oprogramowania sali operacyjnej. Odpowiedzią na takie zagrożenie ma być cyberkaretka.

Taka mobilna serwerownia ma być wyposażona w satelitarny internet (dostarczany dzięki wykorzystaniu Starlinka), światłówód i agregaty. Dzięki temu po cyberataku może wspierać w funkcjonowaniu zaatakowane szpitale do czasu usunięcia skutków ataku hakerów.

– Umawiamy się na testy techniczne ze szpitalami – zapowiedział dyrektor Pionu Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych (ZDIII) Centrum e-Zdrowia Jeremi Olechnowicz.

Cyberkaretka została sfinansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Koszt tego rozwiązania to około miliona złotych.

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