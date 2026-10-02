Prezydent przekazał tę wiadomość w mediach społecznościowych, dziękując ukraińskim żołnierzom za „celność i profesjonalizm”.
Później Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w komunikatorze Telegram o wspólnym z innymi formacjami Sił Obrony Ukrainy uderzeniu w cztery ważne obiekty rosyjskiej infrastruktury naftowej w obwodach samarskim i wołgogradzkim w Rosji. Dodano, że w miejscach ataku wybuchły pożary.
Jak podała SBU, wspólnie z wywiadem wojskowym HUR przeprowadzono również uderzenie w rafinerię w Wołgogradzie.
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„Na terenie zakładu odnotowano pożar. Satelitarny system NASA FIRMS zarejestrował ogniska pożaru w rejonie instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji ELOU-AVT-1 i ELOU-AVT-5, które są kluczowymi elementami mocy produkcyjnych rafinerii” – wyjaśniono.
W regionie biełgorodzkim Rosji, graniczącym z Ukrainą, zginął jeden cywil w wyniku uderzenia ukraińskiego drona w samochód – przekazały z kolei w piątek rosyjskie władze lokalne.
Piątkowe uderzenia były częścią trwającej od marca ukraińskiej kampanii nalotów na obiekty energetyczne w Rosji i na okupowanym Krymie. Ataki te doprowadziły m.in. do kryzysu energetycznego w kraju i na anektowanym półwyspie oraz zakłóceń w eksporcie paliw. Uderza to również w rosyjską machinę wojenną.
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