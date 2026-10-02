Prezydent przekazał tę wiadomość w mediach społecznościowych, dziękując ukraińskim żołnierzom za „celność i profesjonalizm”.

Reklama Reklama

Wspólne uderzenie SBU i wywiadu HUR

Później Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w komunikatorze Telegram o wspólnym z innymi formacjami Sił Obrony Ukrainy uderzeniu w cztery ważne obiekty rosyjskiej infrastruktury naftowej w obwodach samarskim i wołgogradzkim w Rosji. Dodano, że w miejscach ataku wybuchły pożary.

Jak podała SBU, wspólnie z wywiadem wojskowym HUR przeprowadzono również uderzenie w rafinerię w Wołgogradzie.

System FIRMS wykrył ogniska pożarów w Rosji

„Na terenie zakładu odnotowano pożar. Satelitarny system NASA FIRMS zarejestrował ogniska pożaru w rejonie instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji ELOU-AVT-1 i ELOU-AVT-5, które są kluczowymi elementami mocy produkcyjnych rafinerii” – wyjaśniono.

W regionie biełgorodzkim Rosji, graniczącym z Ukrainą, zginął jeden cywil w wyniku uderzenia ukraińskiego drona w samochód – przekazały z kolei w piątek rosyjskie władze lokalne.

Efekt ukraińskiej strategii: Paraliż eksportu paliw

Piątkowe uderzenia były częścią trwającej od marca ukraińskiej kampanii nalotów na obiekty energetyczne w Rosji i na okupowanym Krymie. Ataki te doprowadziły m.in. do kryzysu energetycznego w kraju i na anektowanym półwyspie oraz zakłóceń w eksporcie paliw. Uderza to również w rosyjską machinę wojenną.