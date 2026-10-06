Polskie prawo zna dziś co najmniej trzy różne odpowiedzi na pytanie, ile czasu należy dać podatnikowi na dostosowanie się do nowych przepisów: czternaście dni, miesiąc i pół roku. Pierwszy termin wynika z przepisu, drugi z orzecznictwa, trzeci z deklaracji. Żaden z nich nie jest w stanie powstrzymać ustawodawcy, który chce uchwalić podwyżkę podatku w listopadzie ze skutkiem od stycznia.

Czternaście dni to reguła ogólna z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. Formalnie obowiązuje, praktycznie nic nie gwarantuje: sama ustawa dopuszcza termin krótszy, a nawet wejście w życie z dniem ogłoszenia, jeżeli przemawia za tym ważny interes państwa.