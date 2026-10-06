W czasie Kongresu Gospodarczego z 3 października PiS zaproponował m.in. powrót do niższej składki zdrowotnej dla części przedsiębiorców, co stanowiłoby wycofanie się z reform wprowadzonych przez rząd Mateusza Morawieckiego w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Daniel Obajtek o składce zdrowotnej: Bardzo obciążyła przedsiębiorców, nie podoba mi się

Polski Ład zwiększył obciążenie przedsiębiorców składką zdrowotną , wiążąc ją z dochodem lub przychodem przedsiębiorcy, zlikwidował też mechanizm odliczenia większości składki od podatku. 

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Obajtek w RMF FM przekonywał, że był i jest przeciwnikiem podnoszenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. – Chcąc dosypywać pieniędzy do służby zdrowia w pierwszej kolejności zreformujmy ją – apelował, dodając, że obecnie dorzucanie miliardów złotych do budżetu NFZ to pieniądze, które trafiają do „dziurawego worka”. 

– Nie podobała mi się kwestia składki zdrowotnej (w Polskim Ładzie), bo mam kontakt z ludźmi, przedsiębiorcami. Ta składka bardzo ich obciążyła – mówił Obajtek, dodając, że ucierpiały firmy, które miały „dużą dynamikę rozwoju”. 

Daniel Obajtek o niższej składce zdrowotnej dla przedsiębiorców: Suma podatków ich obciążająca jest wyższa

Na pytanie, gdzie jest solidaryzm społeczny w rozwiązaniu, w którym przedsiębiorca ma niższy wymiar składki zdrowotnej niż osoba pracująca na etacie, np. kasjerka w supermarkecie, Obajtek odparł najpierw, że „tu nie ma solidaryzmu społecznego”. – Co pan rozumie pod (pojęciem) solidaryzm społeczny? Żeby płacili równo – pytał też. 

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Na uwagę, że tak właśnie powinno to wyglądać, Obajtek stwierdził, że „przedsiębiorca ponosi wiele innych dodatkowych podatków w tym zakresie”. – Jeśli popatrzy pan na sumę podatku, jakim pan obciąża przedsiębiorców, jest większa – dodał, zwracając się do prowadzącego rozmowę. 

Obajtek mówił też, że przedsiębiorca „ponosi znacznie większe ryzyko, jeśli chodzi o własne pieniądze”, niż pracownik zatrudniony na etacie. 

Na uwagę, że wycofanie reformy Polskiego Ładu, jeśli chodzi o składkę zdrowotną dla przedsiębiorców pozbawi budżet NFZ ok. 7 mld złotych, Obajtek odparł, że z nowych wyliczeń wynika, że chodzi o 3,5 mld złotych. 

– Obniżenie spowoduje, że w budżecie będzie więcej pieniędzy, bo będzie znikała szara strefa. Podniesienia powodują patologię podatkową. Jeśli podatnikowi nie będzie się opłacać kombinować, to nie będzie kombinował – tłumaczył też w kontekście skutków podnoszenia i obniżania różnych danin.  