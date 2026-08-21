Rafineria PKN Orlen w Płocku
Rząd szuka sposobu, w jaki pokryć wydatki na mrożenie cen paliw i jednocześnie zwiększenie wsparcia dla branż energochłonnych. Z opublikowanych na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów założeń do projektu ustawy o udzielaniu wsparcia na obniżenie cen energii dla przemysłu energochłonnego wynika, że w 2028 r. stawka CIT dla określonych spółek energetycznych miałaby wynieść 26 proc., a w 2029 r. – 23 proc. W 2030 r. (począwszy od czwartego roku podatkowego rozpoczynającego się po wejściu w życie projektowanych zmian) nastąpi powrót do podstawowej stawki CIT. Obecnie podstawowa stawka CIT wynosi 19 proc., choć ma być podniesiona od 1 stycznia 2027 r. do 22 proc. Analitycy pokusili się o pierwsze wyliczenia.
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Nowe stawki podatkowe, które zostaną zapisane w projekcie ustawy o udzielaniu wsparcia na obniżenie cen energii dla przemysłu energochłonnego, obejmą firmy o przychodach powyżej 50 mln euro, które zajmują się wydobyciem gazu ziemnego lub ropy naftowej, obrotem paliwem gazowym lub obrotem gazem ziemnym z zagranicą, handlem ropą naftową, wytwarzaniem paliw ciekłych oraz obrotem tymi paliwami, a także dystrybucją energii elektrycznej przez największe podmioty (mające więcej niż 100 tys. odbiorców) i przesyłaniem energii elektrycznej. Środki uzyskane z podwyżki CIT mają zostać przeznaczone m.in. na realizację instrumentu obniżenia cen energii dla przemysłu energochłonnego, którego budżet ma wynieść łącznie 4,8 mld zł (w tym 800 mln zł w 2027 r., 1,6 mld zł w 2028 r. oraz w 2029 r., a także 800 mln zł w 2030 r.). – Efektem projektowanej zmiany będzie poprawa wyniku sektora finansów publicznych, w tym również ograniczenie ryzyka przekroczenia w przyszłości przez państwowy dług publiczny określonych w ustawach poziomów – wskazano wprost w wykazie prac rządu.
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Jak wynika ze wstępnych szacunków Michała Kozaka, analityka DM Trigon, Orlen zapłaciłby najwięcej, bo ok. 5 mld zł, co miałoby wpływ na spadek wartości wyceny spółki o 2 proc. W 2027 r. Orlen zapłaciłby więcej podatku o 3 mld zł, w 2028 r. o 1,6 mld zł, a w 2029 r. o 0,7 mld zł. Będzie to efekt wyższego CIT na rafinację, upstream&supply (wydobycie i dostawy), połowę segmentu energetyki (dystrybucja) i część segmentu consumers&products (rynek detaliczny).
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W przypadku spółek energetycznych zdaniem analityka kalkulacja jest bardziej skomplikowana (wyższy CIT dla dystrybucji bądź szersze opodatkowanie przez podatkową grupę kapitałową). – Na ten moment wpływ gotówkowy w 2027-2029 na PGE szacujemy na ok. 0,7 mld zł, na Eneę 0,4 mld zł, a w Tauronie 0,6 mld zł, co implikowałoby ok. 3 proc. wpływu na rynkową kapitalizację spółek energetycznych – wskazuje analityk.
W piątek 21 sierpnia spółki energetyczne rozpoczęły poranek od spadków, ale w granicach 1 proc. Najmniejsze spadki są póki co w Orlenie, ale jak wskazuje Michał Kozak, rynek i tak już wcześniej zdyskontował ryzyko takiego czy innego opodatkowania Orlenu. Rośnie zaś (o ponad 2 proc.) rynkowy rywal płockiej spółki, a więc Unimot, który wcześniej krytykował podatek od zysków spółek paliwowych. Ten zostanie zastąpiony właśnie wyższą stawką podatku CIT.
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