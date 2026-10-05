Aż 300 żółwi i 77 papug stłoczonych w pudełkach i kartonach w samochodzie znaleźli w porcie Pozzallo na Sycylii funkcjonariusze włoskiej Gwardii Finansowej i Agencji Celnej. Zwierzęta miały trafić na Maltę. Zarzut przemytu postawiono obywatelowi tego kraju.

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Aż 300 żółwi i 77 papug w jednym aucie. Udaremniony przemyt z Sycylii na Maltę

Telewizja RAI poinformowała w poniedziałek o znalezisku dokonanym przez funkcjonariuszy w aucie podczas kontroli pojazdów przy wjeździe na prom płynący na Maltę. Na siedzeniach stały kartony i plastikowe pudła z żółwiami i papugami – małymi i dorosłymi okazami. Ponad 70 z nich należy do gatunków chronionych.

Wśród nich znajdowały się ara żółtoskrzydła, ara zielonoskrzydła, ara zwyczajna, kakadu różowa oraz biała. Zwierzęta zostały skonfiskowane i trafiły do specjalistycznej hodowli. Jak zaznaczono, była to jedna z największych konfiskat tych chronionych zwierząt we Włoszech.

Obywatelowi Malty postawiono zarzuty przemytu i przetrzymywania zwierząt w warunkach nieodpowiednich dla ich gatunku, które mogą powodować poważne cierpienie.