Rzeczpospolita
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Kazimierz Groblewski: 11 września skończył się świat, jaki znaliśmy

To miał być kolejny niezwykły dzień w redakcji „Rzeczpospolitej” przy Placu Starynkiewicza w Warszawie – bo w gazecie codziennej nie ma zwykłych dni. Ale tragedia w Ameryce przerosła wszystko. Gdy dzień się kończył i późno w nocy wychodziliśmy z redakcji, byliśmy zdruzgotani i wycieńczeni. Ale dumni z gazety, którą właśnie zrobiliśmy.

Publikacja: 11.09.2026 04:25

Wieża północna krótko po uderzeniu samolotu

Wieża północna krótko po uderzeniu samolotu

Foto: Domena Publiczna

Kazimierz Groblewski

Od 9 rano dziennikarze stukali w klawisze błękitnych iMaców. Gazeta była wstępnie zaplanowana. Na popołudniowym kolegium kierownicy działów, wicenaczelni, sekretarze redakcji i redaktor naczelny Maciej Łukasiewicz doprecyzowywali, co będzie na czołówkach działów, kto i o czym napisze komentarze, a przede wszystkim – jak będzie wyglądała pierwsza strona gazety.

Telewizja pokazuje coś dziwnego i powinniśmy to zobaczyć

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