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Wieża północna krótko po uderzeniu samolotu
Od 9 rano dziennikarze stukali w klawisze błękitnych iMaców. Gazeta była wstępnie zaplanowana. Na popołudniowym kolegium kierownicy działów, wicenaczelni, sekretarze redakcji i redaktor naczelny Maciej Łukasiewicz doprecyzowywali, co będzie na czołówkach działów, kto i o czym napisze komentarze, a przede wszystkim – jak będzie wyglądała pierwsza strona gazety.
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