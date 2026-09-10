Według informacji Onetu, Piotr Niemczyk, który został osadzony w areszcie celem odbycia kary zastępczej z powodu protestu klimatycznego, jaki odbył się rok temu, odmówił przyjęcia obiadu i wiele wskazuje na to, że rozpoczął głodówkę przeciwko niesłusznemu, jego zdaniem, osadzeniu. O tym, że Piotr Niemczyk może rozpocząć głodówkę mówił Paweł Kasprzak, który w maju również trafił do aresztu, aby odbyć karę zastępczą za udział w tym samym proteście.