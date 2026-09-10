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Jarosława Kaczyńskiego w sprawie Zondacrypto nie ma sensu przesłuchiwać przed ewentualną komisją śledczą. Przesłuchanie Michała Moskala (na zdjęciu z lewej) nie ma już takiego ciężaru
Trzeba przyznać, że wyborcy koalicji rządzącej mają dobrą polityczną intuicję w sprawie Zondacrypto – to ta grupa, jak wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” – jest znacznie bardziej sceptyczna wobec perspektywy powołania takiej komisji w porównaniu z wyborcami opozycji, przede wszystkim prawicowej, której sprawa ta przecież dotyczy. Wpływ na to mogą mieć oczywiście doświadczenia z efektów prac działających już w tym Sejmie komisji śledczych, które – mówiąc delikatnie – na kolana nie powalały. Ba, na jednej z komisji śledczych – tej zajmującej się aferą Pegasusa – błyszczeć, zamiast śledczych, potrafił Jarosław Kaczyński. Najważniejsze jednak, że żadna z tych komisji niczego nie wyjaśniła, a pod koniec ich działania już nawet najwięksi pasjonaci polskiej polityki nie kryli znużenia tym tematem.
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