Widok dwóch samolotów rozbijających się o wieże nowojorskiego World Trade Center zmienił bezpowrotnie świat.

Ameryka wypowiedziała wojnę międzynarodowemu terroryzmowi. Czy ją wygrała? Radykalne organizacje islamskie przeprowadziły od tego czasu spektakularne ataki na amerykańskich sojuszników. Wymieńmy zamachy na dworzec Atocha w Madrycie w 2004 r., paryski klub Bataclan w 2015 r. czy na Izrael 7 października 2023 r. Jednak masowy terror nie wrócił już na amerykańską ziemię. Terrorystom nie udało się też przejąć kontroli nad bronią masowego rażenia i rzucić bezpośrednio wyzwanie Zachodowi.