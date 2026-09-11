Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Jędrzej Bielecki: Amerykanie uczą się powoli

Dwadzieścia pięć lat temu George W. Bush uderzył bez planu w Afganistan i Irak. Podobnie Donald Trump zrobił z Iranem.

Publikacja: 11.09.2026 04:30

Widok dwóch samolotów rozbijających się o wieże nowojorskiego World Trade Center zmienił bezpowrotni

Widok dwóch samolotów rozbijających się o wieże nowojorskiego World Trade Center zmienił bezpowrotnie świat

Foto: REUTERS/Petra Beter

Jędrzej Bielecki

Widok dwóch samolotów rozbijających się o wieże nowojorskiego World Trade Center zmienił bezpowrotnie świat. 

Ameryka wypowiedziała wojnę międzynarodowemu terroryzmowi. Czy ją wygrała? Radykalne organizacje islamskie przeprowadziły od tego czasu spektakularne ataki na amerykańskich sojuszników. Wymieńmy zamachy na dworzec Atocha w Madrycie w 2004 r., paryski klub Bataclan w 2015 r. czy na Izrael 7 października 2023 r. Jednak masowy terror nie wrócił już na amerykańską ziemię. Terrorystom nie udało się też przejąć kontroli nad bronią masowego rażenia i rzucić bezpośrednio wyzwanie Zachodowi. 

Pozostało jeszcze 88% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama