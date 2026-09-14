Jak podano na stronie internetowej firmy, w nocy z 11 na 12 września doszło do ataku dronów odrzutowych na fabrykę ceramiki sanitarnej Cersanit Invest w mieście Zwiahel.

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„Wszyscy pracownicy, którzy w tym czasie przebywali na terenie fabryki, zostali bezpiecznie ewakuowani – nikt nie zginął” – podkreślono.

Rosyjski atak poważnie uszkodził fabrykę Cersanitu w Ukrainie

Firma wyjaśniła, że rosyjski atak spowodował poważne zniszczenia w zakładzie, w szczególności uszkodzenia kluczowych elementów cyklu produkcyjnego płytek ceramicznych. Dlatego w obecnej sytuacji wznowienie produkcji i dalsze funkcjonowanie zakładu nie są możliwe.

„Trwa obecnie szczegółowa ocena skali zniszczeń i związanych z nimi strat. Na podstawie wstępnej oceny firma Cersanit szacuje, że przywracanie mocy produkcyjnych zakładu potrwa co najmniej sześć miesięcy” – czytamy w komunikacie firmy.

Zakład Cersanit w Zwiahlu został wybudowany w 2007 roku.