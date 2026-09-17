prof. Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
Jesteśmy w stanie ogromnego chaosu. Poszczególni uczestnicy dyskursu kwestionują same założenia tego, co jest prawem, czym „stoi” prawo. Z punktu widzenia prawnika, eksperta – nie polityka, nie doradcy, nie adwokata konkretnej sprawy – trudno mi jest opowiadać komuś o tym, co wynika z prawa, jeżeli ono samo jest przez adresata kontestowane. Po wyborze przez Sejm istnieje obowiązek ciążący z jednej strony na wybranych sędziach, z drugiej strony na prezydencie – doprowadzenia do skutecznego zakończenia tego całego procesu. Sędziowie mają obowiązek złożenia przysięgi, bo jej brak oznaczałby po prostu rezygnację z objęcia funkcji, a prezydent powinien również działać w tym kierunku, by im to umożliwić.
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Tymczasem zawisł przed Trybunałem Konstytucyjnym rzekomy spór kompetencyjny – z inicjatywy prezydenta – pomiędzy Sejmem a prezydentem, właśnie dotyczący ślubowania. Abstrahuję już od tego, że jurydycznie rzecz biorąc, nie ma tu żadnego sporu kompetencyjnego. To jest po prostu pretekst, bo przecież ani Sejm nie uzurpuje sobie żadnych uprawnień prezydenckich, ani nikt głowie państwa żadnych kompetencji nie odebrał. Nie bardzo wiadomo, jak ten „spór” miałby być zatem rozstrzygnięty. Poza tym do rozpoznania sprawy z wniosku prezydenta potrzebny jest pełny skład TK. A z powodów, o których pan wspomniał w pytaniu, na dziś nie może się on zebrać.
Widzimy więc szachownicę, na której rozgrywa się pięć partii naraz i każdy gra swoją grę. Nie mam jak przewidzieć sekwencji ruchów w całej tej grze, ani też nie chcę się angażować jako doradca jednej ze stron. Więc powiadam: widzę chaos i tyle. Natomiast mogę oceniać poszczególne zachowania – czy są zgodne, czy nie są zgodne z tym, jak się rozumie, w akademickim znaczeniu, zgodność z prawem.
Podzielam zdanie tych, którzy uważają, że ten uzus, który się wytworzył, jest usprawiedliwiony w sytuacji odmowy prezydenta. I tyle.
Nie jest skuteczny w tym sensie, że oni przecież nie orzekają.
Podkreślę jeszcze raz. Nie powinno być sytuacji, w której zachodziłaby taka konieczność, ale jeżeli już do niej doszło, to rozsądną propozycją byłoby to zaakceptować. Generalnie rzecz biorąc, w konstytucji – i w preambule, i w artykule 10 – gdzie się mówi o podziale władz, mamy wyraźnie powiedziane, że władze mają ze sobą kooperować. Władze ze sobą nie kooperują. Przeciwnie, władze sobie przeszkadzają, a wręcz przy pomocy prawa, które jest interpretowane w duchu nieprzyjaznym tej współpracy, usiłują to wszystko wypaczyć. Co ma tutaj zrobić prawnik? Jakim cudem może dać jakąś cudowną wskazówkę, która doprowadzi do zmiany istniejącej sytuacji?
Dlatego bardzo niechętnie w tej chwili rozmawiam z mediami i wiem, że jestem bardzo rozczarowującą rozmówczynią. Państwo oczekują ode mnie ciągle skutecznej rady, co zrobić, „żeby było dobrze”, a ja na to odpowiadam: nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo gra na pięciu szachownicach trwa. Natomiast istniejący stan jest głęboko sprzeczny z tym, co wynika z prawidłowo rozumianych przepisów prawa. Kropka.
Być może, ale jak widać nie rozwiązują – a nie rozwiązują, najprawdopodobniej, dlatego że czerpią jakieś korzyści z istnienia tego sporu.
Dokładnie, ale to jest już działanie par excellence polityczne, więc nie profesora prawa pytać, czy to jest prawidłowe. Natomiast niewątpliwie skuteczne – bo uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie TK.
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Mamy praktycznie ćwiczenie z tego, że prawo we współczesnym świecie powinno być elementem temperującym ekscesy polityki. A u nas prawo przestało być elementem stabilizującym. U nas prawo, dzięki używaniu go jako czegoś w rodzaju wytrycha albo pałki, staje się narzędziem destabilizującym. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której prawo nie pełni tej roli, którą powinno pełnić w państwie prawa. Niezadowalająca odpowiedź, prawda? Ale to nie jest wina eksperta, tylko wina tolerowanej sytuacji, w której polityka wzięła górę nad prawem.
W idealnej sytuacji prezydent przyjąłby po prostu ślubowanie od wybranych sędziów, dzięki czemu prezes TK przestałby pełnić rolę obstruktora, a Trybunał zacząłby normalnie działać w ramach jakiejś procedury, bo w tej chwili jest wszystko poza procedurą.
Politycy mówią o otwieraniu drzwi „butem”. Nie wiem, czy ma to być but sędziów – bo jeżeli tak, to znaczy, że ci, którzy tak mówią, nie mają zielonego pojęcia o podziale władz i o tym, czego się wymaga od judykatywy. Jeżeli więc ktoś coś takiego proponuje, to rozumiem, że proponuje na własny rachunek, a nie namawia sędziów, żeby coś takiego zrobili. Bo otwieranie czegokolwiek butem zawsze się wiąże z naruszeniem procedury.
Zgromadzenia Ogólnego nie da się zwołać w tych warunkach i to z kilku przyczyn. Przede wszystkim wymaga to uprzedniego dopuszczenia czworga sędziów, co leży w wyłącznej „kompetencji faktycznej” prezesa TK. Zgromadzenie, dla swojej ważności, musi zostać w odpowiedni, formalny sposób zwołane – dopiero wtedy może zacząć działać itd. Sporo złego zrobiły miraże roztaczane przez niektóre osoby – być może w najlepszej wierze – oparte na przekonaniu, że skoro istnieje wola większości sędziów TK, wystarczy, że się gdziekolwiek zbiorą i podejmą odpowiednie uchwały. Tyle tylko, że zebranie się gdziekolwiek – w kawiarni, Sejmie czy na jakimś uniwersytecie – nie spowoduje, że większość osób, które w normalnych warunkach tworzyłyby skład sędziowski, stanie się tym składem sędziowskim.
Jeżeli z jakichś ważnych przyczyn nie może, może to zrobić jeszcze wiceprezes; gdyby i to było niemożliwe, można by myśleć o jakichś zastępczych środkach, ale wtedy wchodzimy już na śliski grunt, biorąc pod uwagę istniejący stan rzeczy. Natomiast chciałabym, żeby to wybrzmiało. Zgromadzenie ogólne, czyli cały skład Trybunału, liczy 15 osób. Aby zapadały skuteczne uchwały (większością głosów), niezbędna jest odpowiednia liczba obecnych, tworząca kworum, a więc 2/3 pełnego składu, czyli 10 osób. Tyle też jest wymagane dla pozbawienia immunitetu sędziego TK, co też pojawia się jako cudowna recepta. Tyle tylko, że ci, którzy ją zalecają, w ogóle nie dostrzegając realiów, uprawiają chciejstwo.
Nikt nie przewidywał w 1997 r., że może dojść do tego rodzaju wypaczeń, których doświadczyliśmy. Ale z drugiej strony doświadczenie tych wypaczeń powoduje, że jesteśmy coraz bardziej wymagający, jeżeli chodzi o szczegółowość i trwałość gwarancji zabezpieczających przed nimi. Bo skąd wzięły się w nowej ustawie o TK – tej, która ostatecznie nie weszła w życie – przepisy dotyczące karencji pomiędzy zasiadaniem w parlamencie czy rządzie czynnych polityków a możliwością wystartowania do fotela sędziowskiego? Stąd, że historia i doświadczenie pokazały, że w pewnym momencie odkryto uroki bycia sędzią w Trybunale Konstytucyjnym, albo uroki posiadania „swojego” sędziego w Trybunale, co uruchomiło wyścig polityków o to, żeby poumieszczać w Trybunale swoich.
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Niemniej, co by się nie rzekło, na przyszłość trzeba zachować zdrowy rozsądek w proponowaniu bezpieczników, bo ten efekt osiąga się poprzez szczegółowość przepisów. A nadmierna szczegółowość przepisów wcale nie jest czymś dobrym. Tym niemniej przepisy powinno się pisać na tzw. złą pogodę, a nie tylko na dobrą. Bo przecież w gruncie rzeczy Platon miał rację – każdy ustrój, w miarę doświadczeń, może się zdegenerować.
Nasza demokracja przez te 30 lat może nie stała się bardzo dobrą demokracją, natomiast bardzo dobrze pokazała, gdzie leżą konfitury i jak można z nich czerpać, używając mechanizmów i instrumentów, których demokracja użycza. Stąd wziął się ten nacisk na uszczegółowienie przepisów. Tyle tylko, że żadne uszczegółowienie nie wyeliminuje kompletnie wszystkich ryzyk – tak jak żadne prawo nie doprowadzi do tego, że nie będą popełniane przestępstwa.
…sędzia Berek jest wystarczająco bystry, żeby doskonale zdawać sobie sprawę, dlaczego jego przypadek budzi tego rodzaju wątpliwości.
Chyba tak. Ale skąd wzięła się ta reakcja? Moim zdaniem z tego swoistego pocałunku śmierci, który wykonał nie kto inny, tylko poprzedni zwierzchnik wówczas kandydata na sędziego, a więc szef egzekutywy. Nie mogę sobie wyobrazić bardziej niedźwiedziej przysługi niż sposób promowania jego kandydatury przez samego premiera. Kiedy słucham później wypowiedzi polityków, mam na myśli telewizyjne wystąpienia panów posłów, którzy także opowiadają o nadziejach, jakie wiąże z osobą pana sędziego jako tego, który „kopniakiem otworzy drzwi w TK i zrobi tam porządek” – to lepszych przykładów niedźwiedziej przysługi wyrządzonej skądinąd świetnemu prawnikowi próżno szukać.
Poza tym, przecież nauczyliśmy się czegoś przez te lata demokracji. Nauczyliśmy się, że jeżeli coś ma być zgodnie z zasadami, to, na miłość boską, postępujmy zgodnie z zasadami, a nie udawajmy, że tych zasad nie ma. Obawiam się, i mówię to z ogromnym smutkiem, że te szkody na reputacji TK są nie do naprawienia.
Dlatego to będzie praca na lata – a ona się jeszcze nie zaczęła.
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