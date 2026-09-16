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Marek Domagalski: TK ma nieliczną straż, ale może mieć tysiące obywateli

Demokracja to nie tylko instytucje, jak TK, prezydent i uczciwe wybory, ale także społeczeństwo gotowe ich bronić.

Publikacja: 16.09.2026 05:00

Marek Domagalski: TK ma nieliczną straż, ale może mieć tysiące obywateli

Marek Domagalski: TK ma nieliczną straż, ale może mieć tysiące obywateli

Foto: Adobe Stock

Marek Domagalski

Wielu pyta, co ma znaczyć sytuacja, w której większość rządowa i wspierający ją obóz akurat teraz wywiera tak silną presję na przesunięcie niedawnego jeszcze ministra Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jedno jest pewne – jest to walka o skład Trybunału i jego wpływ na konstytucyjne granice stawiane większości sejmowej i jej rządowi.

Rola Trybunału Konstytucyjnego 

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