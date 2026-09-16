Wielu pyta, co ma znaczyć sytuacja, w której większość rządowa i wspierający ją obóz akurat teraz wywiera tak silną presję na przesunięcie niedawnego jeszcze ministra Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jedno jest pewne – jest to walka o skład Trybunału i jego wpływ na konstytucyjne granice stawiane większości sejmowej i jej rządowi.

Rola Trybunału Konstytucyjnego