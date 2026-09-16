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Jarosław Gwizdak: Druga pocztówka, czyli dobrze nie będzie?

A gdyby tak ktoś pogodził współczesnych Karguli i Pawlaków? Mediator zakończył spór Sopliców i Horeszków? Pogodził strony uzdrowiskowego sporu i zaoferował przejście na drugą stronę płotu?

Publikacja: 16.09.2026 05:10

Jak skutecznie pogodzić Kargula z Pawlakiem?

Jak skutecznie pogodzić Kargula z Pawlakiem?

Foto: PAP/Maciej Kulczyński

Jarosław Gwizdak

W poprzednim felietonie dzieliłem się moimi spostrzeżeniami z Bratysławy, a dziś postanowiłem przesłać czytelnikom kartkę z Polski. Inaczej niż ostatnio, miejsce mojego pobytu postaram się nieco zanonimizować, ale jestem przekonany, że dla dociekliwego czytelnika nie będzie problemem ustalenie mojej – zwanej nowocześnie – destynacji końca wakacji.

Zacznę jednak od również wakacyjnej uwagi – Polska staje się coraz częstszym miejscem wakacyjnych wyjazdów ludzi z całego świata. Utwierdza mnie w tym przekonaniu algorytm platform społecznościowych, regularnie podsuwając mi posty i filmiki na temat tego, jak cudownie jest w Polsce.

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