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Jacek Dubois: Katharsis. Kiedy uznamy, że mamy dość zła w polityce?

W każdym społeczeństwie, w którym nagromadzi się zbyt dużo złych emocji, przychodzi chwila, gdy obywatele spragnieni są oczyszczenia życia publicznego.

Publikacja: 16.09.2026 05:50

Jacek Dubois: Kiedy uznamy, że mamy dość zła w polityce i przestaniemy je akceptować?

Jacek Dubois: Kiedy uznamy, że mamy dość zła w polityce i przestaniemy je akceptować?

Foto: Adobe Stock

Jacek Dubois

Przydarzyła mi się zabawna sytuacja. Gdy wychodziłem z „Żabki”, podbiegł do mnie mężczyzna i spytał: „Kiedy ich w końcu wszystkich zamkniecie i ten bałagan się wreszcie skończy?”. Zobaczywszy, że rozmawiam przez telefon, tak jak nagle się pojawił, tak nagle mężczyzna zniknął. Ja zaś zostałem z intelektualnym problemem: dlaczego z tym pytaniem zwrócił się do mnie?

Analizując to wydarzenie, uznałem, że musiał mnie zidentyfikować jako prawnika wypowiadającego się w kwestiach demokracji. To zapewne spowodowało, że wyartykułował do mnie życzenie, żeby ci, co opowiadają się za prymatem prawa, czyli obecnie rządzący demokraci, doprowadzili do sytuacji, by prawo zostało w końcu wyegzekwowane wobec tych, którzy je naruszali. Czyli, krótko mówiąc, żeby ci, co popełniali przestępstwa, odpowiedzieli za swoje czyny.

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