Ustawa wprowadzająca nowy podatek od zysków spółek paliwowych, który przyjął w posiedzeniu 15 września rząd, jest kopią projektu, który prezydent skierował już do Trybunału Konstytucyjnego. Rosnące ceny paliw mają wywrzeć presję na Pałacu Prezydenckim, aby tę ustawę podpisał – informowaliśmy we wtorek w „Rzeczpospolitej”. Co zrobi prezydent?

Co zrobi prezydent z ustawą paliwową?