Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Karol Nawrocki chce przedstawić własny projekt ustawy paliwowej

Prezydent „nie pozostanie bierny” w temacie cen paliw – słyszymy w Pałacu. Może przedstawić swój projekt ustawy paliwowej, alternatywny do ustawy rządowej, którą już raz skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Tak jak to zrobił z SAFE – wynika z ustaleń „Rzeczpospolitej”.

Publikacja: 16.09.2026 15:24

Karol Nawrocki chce przedstawić własny projekt ustawy paliwowej

Foto: PAP/Marcin Obara

Michał Kolanko

Ustawa wprowadzająca nowy podatek od zysków spółek paliwowych, który przyjął w posiedzeniu 15 września rząd, jest kopią projektu, który prezydent skierował już do Trybunału Konstytucyjnego. Rosnące ceny paliw mają wywrzeć presję na Pałacu Prezydenckim, aby tę ustawę podpisał – informowaliśmy we wtorek w „Rzeczpospolitej”. Co zrobi prezydent?

Co zrobi prezydent z ustawą paliwową?

Pozostało jeszcze 85% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama