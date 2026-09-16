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Ustawa wprowadzająca nowy podatek od zysków spółek paliwowych, który przyjął w posiedzeniu 15 września rząd, jest kopią projektu, który prezydent skierował już do Trybunału Konstytucyjnego. Rosnące ceny paliw mają wywrzeć presję na Pałacu Prezydenckim, aby tę ustawę podpisał – informowaliśmy we wtorek w „Rzeczpospolitej”. Co zrobi prezydent?
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