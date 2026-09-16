Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie najprawdopodobniej nie zakończą się w pierwszym głosowaniu. Z badania zrealizowanego przez Pracownię Opinia24 na zlecenie Radia Kraków wynika, że do wyłonienia nowego włodarza miasta niezbędna będzie druga tura. Udział w głosowaniu deklaruje 54,3 proc. uprawnionych mieszkańców, co stanowi wynik zbliżony do frekwencji z 2024 r..

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Sondaż przed wyborami w Krakowie. Druga tura niemal pewna

Faworytem pierwszej tury pozostaje Łukasz Gibała, startujący z własnego komitetu Kraków dla Mieszkańców. Wskazało na niego 34,8 proc. respondentów deklarujących udział w wyborach. Drugie miejsce zajmuje reprezentantka komitetu Ponad Podziałami, Monika Piątkowska, z wynikiem 20,9 proc. To właśnie ta dwójka ma największe szanse na awans do decydującego starcia.

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Dalsze pozycje w zestawieniu zajmują: Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy (9,6 proc.), kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki (9,3 proc.) oraz Aleksandra Owca z Partii Razem (8,2 proc.). Wstawiający się za własnym komitetem Jan Hoffman uzyskał 6,3 proc. poparcia, natomiast listę zamykają Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (3,1 proc.) i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (0,3 proc.).

Na kogo zagłosują wyborcy z Krakowa?

Radio Kraków zwróciło uwagę na wyraźne rozbieżności między sympatiami politycznymi mieszkańców a ich wyborami w wyścigu prezydenckim. W zestawieniu partii prowadzi Koalicja Obywatelska z wynikiem 29,1 proc., przed Prawem i Sprawiedliwością (15,9 proc.) oraz Konfederacją Wolność i Niepodległość (12,2 proc.).

Decyzje sympatyków poszczególnych ugrupowań pokazują jednak duży przepływ głosów na rzecz kandydata bezpartyjnego. Aż połowa wyborców PiS deklaruje chęć oddania głosu na Łukasza Gibałę, podczas gdy oficjalnego kandydata tej partii, Michała Drewnickiego, popiera jedynie 36 proc. jej elektoratu. Gibała zdobywa także poparcie co czwartego wyborcy KO oraz większości osób niezdecydowanych. Z kolei na Monikę Piątkowską planuje zagłosować około 60 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej oraz blisko jedna piąta zwolenników Nowej Lewicy.

Badanie zostało zrealizowane przez Pracownię Opinia24 na zlecenie Radia Kraków w dniach 9–14 września 2026 r. na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Krakowa metodą mieszaną (CATI oraz CAWI).