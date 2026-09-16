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Premier Kanady witany w PE owacją na stojąco. Otrzymał bezprecedensową ofertę

Premier Mark Carney otrzymał od przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen ofertę współpracy jakiej jeszcze nie znało unijne prawo.

Publikacja: 16.09.2026 14:49

Ursula von der Leyen i Mark Carney

Ursula von der Leyen i Mark Carney

Foto: REUTERS

Jędrzej Bielecki

Owacją na stojąco był witany w Parlamencie Europejskim Carney. Był gościem honorowym w trakcie corocznego orędzia o stanie Unii, które wygłosiła szefowa wspólnotowej egzekutywy. Bo też zbliżenie z Ottawą jest jednym z największych sukcesów Zjednoczonej Europy w starciu z Ameryką Donalda Trumpa. 

– Kanada będzie pierwszym krajem stowarzyszonym z Unią – oświadczyła Niemka, wywołując entuzjazm wśród 720 eurodeputowanych. 

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