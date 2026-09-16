Owacją na stojąco był witany w Parlamencie Europejskim Carney. Był gościem honorowym w trakcie corocznego orędzia o stanie Unii, które wygłosiła szefowa wspólnotowej egzekutywy. Bo też zbliżenie z Ottawą jest jednym z największych sukcesów Zjednoczonej Europy w starciu z Ameryką Donalda Trumpa.

– Kanada będzie pierwszym krajem stowarzyszonym z Unią – oświadczyła Niemka, wywołując entuzjazm wśród 720 eurodeputowanych.