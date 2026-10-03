Dotychczas na nic się zdały częste pielgrzymki do Moskwy nowojorskiego przedsiębiorcy Steve’a Witkoffa i zięcia prezydenta USA Jareda Kushnera. Wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew również zamiast oczekiwanych w Moskwie „wielkich umów biznesowych” przywozi na razie z Waszyngtonu jedynie pamiątkowe zdjęcia, regularnie publikowane w swoich sieciach społecznościowych. Nie jest jednak tajemnicą, że od dłuższego czasu kusi Donalda Trumpa lukratywnymi umowami dotyczącymi rosyjskich metali ziem rzadkich, ale też ropy, gazu czy infrastruktury portowej.