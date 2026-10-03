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Rusłan Szoszyn: Ryzykowny pomysł Ameryki na rozmowy z Władimirem Putinem

Syndrom czystej kartki. Tak można zdefiniować współczesną politykę Stanów Zjednoczonych wobec Rosji Putina, a dokładniej – jej brak. Pojawiają się na niej jednak idee ryzykowne.

Publikacja: 03.10.2026 05:55

Władimir Putin (z prawej) wita zięcia Trumpa, Jareda Kushnera (z lewej), oraz specjalnego wysłannika

Władimir Putin (z prawej) wita zięcia Trumpa, Jareda Kushnera (z lewej), oraz specjalnego wysłannika prezydenta USA Steve'a Witkoffa (drugi od lewej) podczas spotkania na Kremlu 5 września 2026 r.

Foto: PAP/EPA

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Rusłan Szoszyn

Dotychczas na nic się zdały częste pielgrzymki do Moskwy nowojorskiego przedsiębiorcy Steve’a Witkoffa i zięcia prezydenta USA Jareda Kushnera. Wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew również zamiast oczekiwanych w Moskwie „wielkich umów biznesowych” przywozi na razie z Waszyngtonu jedynie pamiątkowe zdjęcia, regularnie publikowane w swoich sieciach społecznościowych. Nie jest jednak tajemnicą, że od dłuższego czasu kusi Donalda Trumpa lukratywnymi umowami dotyczącymi rosyjskich metali ziem rzadkich, ale też ropy, gazu czy infrastruktury portowej.

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