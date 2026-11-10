Zgodnie z propozycją, miliarderzy w Kalifornii musieliby jednorazowo zapłacić 5-proc. podatek od większości swojego majątku. Za wprowadzeniem takiego rozwiązania opowiadali się senator Bernie Sanders i inni przedstawiciele nurtu progresywnego Partii Demokratycznej.

Reklama Reklama

Zwolennicy tego rozwiązania oszacowali, że nowy podatek przyniósłby stanowej kasie 100 mld dol.. Większość z tej miałaby zostać przeznaczona na zrekompensowanie cięć w stanowych programach ochrony zdrowia. Cięcia te wynikały ze zmniejszenia przez administrację Donalda Trumpa środków federalnych na ten cel i posłużyły do sfinansowania ulg, na których skorzystali głównie najbogatsi i korporacje – napisał Reuters.

W referendum wzięło udział ponad 11 milionów osób. 52,8 proc. opowiedziało się przeciwko wprowadzeniu takiego podatku.

Opór także wśród demokratów

Odrzucenie w referendum podatku od największych majątków to cios dla lewego skrzydła Partii Demokratycznej – podkreśliła agencja. Zwolennicy spodziewali się sukcesu w Kalifornii, gdzie liczba zarejestrowanych wyborców Partii Demokratycznej niemal dwukrotnie przewyższa liczbę zarejestrowanych wyborców Partii Republikańskiej.

Inicjatywie sprzeciwił się jednak gubernator Kalifornii Gavin Newsom, polityk postrzegany jako potencjalny kandydat demokratów w wyborach prezydenckich w 2028 r.. Argumentował, że w dłuższej perspektywie inicjatywa przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego, tworząc niekorzystne warunki dla ambitnych przedsiębiorców z sektora nowoczesnych technologii.

Sprzeciw prominentnego demokraty w stanie oraz podziały wśród partyjnych liderów sprawiły, że poparcie dla projektu zaczęło słabnąć jeszcze przed głosowaniem.

Przeciwnicy ostrzegali, że podatek skłoni najbogatszych do opuszczenia stanu – a wraz z ich odejściem znikną wpływy z podatku dochodowego oraz miejsca pracy – a także zniechęci przedsiębiorców do zakładania start-upów w Kalifornii.

Związki zawodowe również były podzielone. Miliarderzy przeznaczyli ponad 250 mln dol. na kampanię reklamową, w której przedstawiano propozycję jako wstęp do bardziej agresywnego opodatkowania wszystkich mieszkańców Kalifornii oraz zagrożenie dla ich funduszy emerytalnych. Jak zauważył Reuters, argumenty te mogły trafić na podatny grunt w czasie, gdy wysokie ceny wywołują w społeczeństwie powszechne niezadowolenie z sytuacji gospodarczej.

Przyszły przewodniczący komisji finansów w Senacie USA Ron Wyden zasygnalizował w ubiegłym tygodniu, że opodatkowanie najbogatszych pozostanie jednym z głównych celów Partii Demokratycznej.

– Komisja zwiększy wysiłki, aby zapewnić, że miliarderzy zapłacą sprawiedliwe podatki, oraz pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy się od tego uchylają – zapowiedział Wyden.