Minister obrony narodowej ogłosił w poniedziałek na antenie TVN24, że rząd niebawem zajmie się propozycją uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie około 1,5 mld zł na potrzeby służb podległych MSWiA. Środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na wsparcie Policji i Straży Granicznej.

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– W najbliższym czasie na Radzie Ministrów stanie wniosek o tym, żeby w przyszłorocznym budżecie około 1,5 mld zł trafiło na pozamilitarne przygotowanie obronne dla Policji i dla Straży Granicznej – przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz zwrócił również uwagę na konieczność modernizacji wyposażenia Policji. W jego ocenie funkcjonariusze powinni dysponować nowoczesnym sprzętem, w tym bronią długą. Zaznaczył również, że ważne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu naboru do służby.

Po sporze o SAFE będą pieniądze dla służb? MON zapowiada 1,5 mld zł

O planowanym przekazaniu 1,5 mld zł na wsparcie formacji podległych MSWiA mówiła tego samego dnia wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Zaznaczyła, że finansowanie służb miałoby być kontynuowane również w kolejnych latach. Odniosła się tym samym do wcześniejszych planów wykorzystania pieniędzy z europejskiego programu SAFE na potrzeby Policji i Straży Granicznej. Ostatecznie służby nie otrzymały finansowania z tego źródła.



W maju Sobkowiak-Czarnecka, pełniąca wtedy funkcję pełnomocniczki rządu ds. SAFE, informowała, że przekierowanie części środków z programu na Policję i Straż Graniczną nie będzie możliwe. Było to związane z wetem prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy dotyczącej instrumentu SAFE. Jak wyjaśniała, ograniczenia wynikały z zasad funkcjonowania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, którego jedynym dysponentem jest minister obrony narodowej. Zapewniała przy tym, że rząd znajdzie inne źródło finansowania dla Policji i Straży Granicznej.