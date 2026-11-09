Nowa książka Joe Bidena „Promise me, America”, poświęcona jego prezydenturze, wejdzie do sprzedaży 17 listopada. W poniedziałek magazyn „Atlantic” opublikował jej fragment, w którym były przywódca USA odnosi się do wydarzeń z początku 2021 roku i zachęca Amerykanów do aktywnych działań na rzecz obrony demokracji.

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„To, co Trump zrobił 6 stycznia 2021 roku, nigdy nie powinno zostać zapomniane. Powinno ciążyć na nim do końca życia” – podkreślił Biden.

Demokrata zarzucił Trumpowi, że ten doprowadził do insurekcji, której celem było utrzymanie władzy pomimo porażki wyborczej. Skrytykował również decyzję Trumpa o ułaskawieniu około 1,6 tys. osób uczestniczących w zamieszkach na Kapitolu.

W opublikowanym fragmencie książki Biden przytoczył także rozmowę z Trumpem. Jak napisał, jego polityczny rywal powiedział mu raz, że mogliby zostać dobrymi przyjaciółmi, gdyby nie polityka.

Joe Biden ogranicza promocję książki „Promise me, America” z powodu choroby

Biden poinformował wcześniej, że ze względu na stan zdrowia nie będzie mógł uczestniczyć w tak wielu wydarzeniach promujących jego wspomnienia, jak pierwotnie zakładał. Wpis w tej sprawie zamieścił na platformie X. Wyjaśnił, że lekarze pozytywnie oceniają reakcję jego organizmu na leczenie.

„Moje wspomnienia prezydenckie, zatytułowane »Promise me, America«, ukażą się 17 listopada. Mam nadzieję, że po nie sięgniecie. Opisuję w nich lata spędzone na stanowisku prezydenta, wyzwania, przed którymi stanęliśmy, podejmowane przeze mnie decyzje i powody, dla których je podejmowałem” – wymienił Biden.

„Podczas pracy nad książką zdiagnozowano u mnie nowotwór – chorobę, którą aż nazbyt dobrze znają miliony Amerykanów i ich rodzin. Moi lekarze pozytywnie oceniają to, jak reaguję na leczenie. Modlitwy, życzliwe słowa i życzenia powrotu do zdrowia, które otrzymałem od tak wielu z was, znaczą dla mnie, Jill i całej naszej rodziny więcej, niż możecie sobie wyobrazić” – podkreślił były prezydent.

Jak zapewnił, choroba go nie powstrzymała, choć czasami spowalnia jego tempo. „Niestety oznacza to, że nie będę mógł uczestniczyć w tylu spotkaniach i rozmowach poświęconych mojej książce, ile początkowo planowałem. Mam jednak nadzieję, że słowa zapisane na jej stronach obronią się same” – zaznaczył.

Joe Biden pełnił funkcję prezydenta USA w latach 2021-2025.