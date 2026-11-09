Przedterminowe wybory parlamentarne w Hiszpanii odbędą się 29 listopada.

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Pedro Sánchez rozpisał wybory, by zbudować „postępową większość”. Według sondaży straci władzę

Premier Pedro Sánchez zdecydował się skrócić kadencję parlamentu (upływała latem 2027 roku), po tym, jak zabrakło mu głosów do przyjęcia pakietu rozwiązań prawnych będących odpowiedzią na kryzys mieszkaniowy. Rząd Sáncheza, lidera socjaldemokratycznej partii PSOE, jest gabinetem mniejszościowym. Rząd chciał przyjęcia nadzwyczajnych ustaw obejmujących m.in. zawieszenie eksmisji osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej do 2030 roku i wzrost podatków dla osób czerpiących korzyści z wynajmu mieszkań.

Krótka kampania przed wyborami skupi się na takich problemach, jak kryzys mieszkaniowy, imigracja i korupcja. Wpływ na wynik wyborów będzie też miała z pewnością katastrofa kolejowa, do której doszło w ubiegłym miesiącu. W zderzeniu dwóch pociągów dużych prędkości zginęło 69 osób, a do dymisji, w konsekwencji tego wypadku, który był wynikiem awarii systemu sterowania ruchem i błędu ludzkiego po przejściu na kierowanie ręczne, podał się minister transportu Oscar Puente.

Sánchez, ogłaszając wybory, mówił, że chce zbudować „postępową większość”, ale sondaże wskazują, iż po 29 listopada lewica straci władzę w Hiszpanii.

Sondaże: Hiszpanią będzie rządziła prawica – Partia Ludowa i Vox

Z sondażu ośrodka SocioMetrica wynika, że PP i Vox będą miały razem 202 mandaty w liczącym 350 miejsc parlamencie. Sama Partia Ludowa ma szansę na 136 mandatów, a więc o 15 mniej, niż wynosi większość.

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PSOE ma szanse na 108 miejsc (o 2 więcej niż w poprzednim badaniu). 9 mandatów ma zdobyć koalicja partii Podemos i katalońskiej Esquerra Republicana de Catalunya, a 5 lewicowa koalicja koalicja pod nazwą Szeroki Front (Frente Amplio), która jest następcą koalicji Sumar.

Sondaż przeprowadzono w sieci na grupie 5 460 respondentów. Margines błędu wynosi 3 punkty procentowe.

Z kolei z sondażu ośrodka 40 dB dla „El Pais” wynika, że różnica w poparciu między Partią Ludową a PSOE zmniejszyła się o 2 punkty procentowe – na tę pierwszą partię chce zagłosować 31,9 proc. badanych, na drugą – 29,9 proc. Również ten sondaż daje jednak większość prawicy – ponieważ 18 proc. zyskuje w nim Vox, a Frente Amplio może liczyć tylko na 5 proc. głosów. Partia Ludowa i Vox mają w takim układzie razem 190 mandatów (Partia Ludowa 129, Vox – 61), podczas gdy PSOE i Frente Amplio – 129 (sama PSOE – 119).

Natomiast sondaż Sigma Dos publikowany przez „El Mundo” daje Partii Ludowej i Vox 199 mandatów, a PSOE – 105 mandatów.