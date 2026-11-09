Według zapowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2027 roku. Jej celem jest ocena zdolności do czynnej służby wojskowej. Fakt, że dana osoba stawiła się przed komisją, nie oznacza jednak, że zostanie wcielona do wojska.

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Kto zostanie wezwany przed komisję w 2027 roku?

Jak podaje Rynek Zdrowia, obowiązek stawienia się przed komisją obejmie:

mężczyzn urodzonych w 2008 roku;

kobiety z roczników 2000–2008, które posiadają kwalifikacje przydatne wojsku lub kończą naukę na określonych kierunkach (chodzi m.in. o medycynę, psychologię, informatykę, rehabilitację i weterynarię);

osoby, które muszą ponownie poddać się ocenie stanu zdrowia po uznaniu ich za czasowo niezdolne do służby;

ochotników bez uregulowanego stosunku do służby wojskowej.

Wszystkim tym osobom zostanie nadana kategoria wojskowa określająca zdolność do służby. Na komisję należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, dokumenty dotyczące wykształcenia i posiadanych kwalifikacji oraz dokumentację medyczną.

Trwa wysyłka kart mobilizacyjnych

Jak przypomina Rynek Zdrowia, Wojskowe Centra Rekrutacji wysyłają również karty mobilizacyjne. Jest to dokument, który potwierdza przydział w czasie pokoju do określonych zadań w systemie obronnym państwa. Mogą otrzymać je zarówno mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat, jak i kobiety posiadające kwalifikacje istotne dla funkcjonowania państwa w czasie kryzysu lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji. Chodzi m.in. o takie branże jak medycyna, łączność, logistyka, IT czy energetyka.

Karty różnią się od siebie kolorem paska, który informuje o przydziale oraz sposobie wezwania.

Karta z czerwonym paskiem trafi do rezerwistów, którzy mają obowiązek stawienia się do służby czynnej w razie mobilizacji i podczas wojny;

Karta z zielonym paskiem jest dla rezerwistów powołanych do czynnej służby wojskowej za pomocą karty powołania lub w drodze obwieszczenia;

Z kolei karta z niebieskim paskiem jest dla pracowników resortu obrony narodowej lub innych osób niebędących pracownikami resortu obrony narodowej.

W czasie pokoju nadanie takiego przydziału nie wiąże się z wcieleniem do wojska ani udziałem w ćwiczeniach. Dopiero jeśli zostałaby ogłoszona mobilizacja lub stan wojenny, osoba, która otrzymała kartę, musi stawić się w określonym w dokumencie miejscu i czasie. Zignorowanie powołania podczas mobilizacji lub wojny może skutkować odpowiedzialnością karną.