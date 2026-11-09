Polskie lotnictwo wojskowe stoi przed największym od dekad wyzwaniem kadrowym – zwraca uwagę portal wnp.pl. Do eskadr F-16 dołączają 32 myśliwce F-35, 48 lekkich samolotów FA-50 i 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache. Według wyliczeń dla samych samolotów bojowych potrzeba od 160 do ponad 250 pilotów, a dla Apache kolejnych 200–300.

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Tymczasem Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie przyjmuje coraz mniej kandydatów, choć chętnych jest 1200–1400 rocznie. W roku akademickim 2024/2025 było 350 miejsc, rok później 303, a na rok 2026/2027 wręczono zaledwie 213 indeksów – to rekordowy spadek o 90 miejsc. Na kierunku lotnictwo i kosmonautyka przyjęto 95 osób wobec 159 rok wcześniej. MON tłumaczy limity liczbą wolnych etatów w jednostkach oraz dostępnością instruktorów i maszyn szkoleniowych.

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Problemem jest też czas. Jak przypomina wnp.pl, 30 przyszłych pilotów z naboru 2024/2025 skończy studia w 2031 r., a potem czeka ich jeszcze dwuletnie szkolenie na F-35. Gen. pil. Tomasz Drewniak, były inspektor Sił Powietrznych, szacuje, że droga do pełnej gotowości bojowej zajmuje około 10 lat. Krytykuje on przypisywanie kandydatów do konkretnych typów maszyn już na starcie oraz wydłużone studia magisterskie – na Zachodzie pilot kończy trzyletnią naukę w wieku 21–22 lat. „Tym samym tracimy bezpowrotnie najcenniejsze lata kariery lotniczej” – ocenia generał.

Drewniak przestrzega jednak przed pochopnymi zmianami. Proponuje wcześniejsze wyszukiwanie talentów, szersze wykorzystanie symulatorów oraz programy przygotowawcze przed studiami. „Wyszkolenie pilota pozostaje procesem, którego nie da się przyspieszyć jednym podpisem” – podkreśla. Portal zaznacza przy tym, że wojsko nie przespało problemu: część etapów szkolenia w USA wyeliminowano, a liczba godzin lotów rośnie.

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