„Od 1 stycznia, w ramach misji NATO, Francja przejmie odpowiedzialność za obronę powietrzną obszaru wokół Rzeszowa. Będzie to pierwszy przypadek wykorzystania francuskiego sprzętu do realizacji tego zadania” – poinformował ambasador, cytowany przez agencję Reutera.

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Jak wyjaśnił dyplomata, francuskie systemy obrony powietrznej będą współdziałać z amerykańskimi systemami Patriot. Ich wspólne wykorzystanie pozwoli sprawdzić interoperacyjność uzbrojenia obu państw. Ambasador nie sprecyzował jednak, jak długo francuskie siły będą odpowiadać za ochronę tego obszaru.

W czerwcu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Holandia przedłuży obecność swoich żołnierzy i systemów obrony powietrznej Patriot w Polsce do grudnia 2026 r.

Pod koniec września szef MON przekazał natomiast, że po zakończeniu holenderskiej misji w grudniu ochronę lotniska Rzeszów-Jasionka przejmą żołnierze kolejnego państwa NATO, wspierani przez sojusznicze systemy Patriot. Nie ujawnił wówczas, który kraj będzie odpowiadał za realizację tej misji.

Patrioty, NASAMS i myśliwce Gripen. Tak NATO chroni lotnisko w Jasionce

Obecnie centrum logistyczne NATO w Jasionce pod Rzeszowem chronią dwa holenderskie systemy obrony powietrznej Patriot. Holandia skierowała do Polski również system rakietowy NASAMS, środki do zwalczania dronów oraz około 300 żołnierzy. Jak informuje Reuters, w przyszłym miesiącu swoje systemy obrony powietrznej rozmieszczą w Polsce także Szwedzi.

– Zadaniem szwedzkich żołnierzy będzie ochrona węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce oraz zapewnienie bezpieczeństwa transportu sprzętu na Ukrainę – zapowiedział na początku października premier Szwecji Ulf Kristersson.

Czytaj więcej Dyplomacja Szwecja wyśle Patrioty do Polski Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot. Taką informację przekazał szwedzki premier Ulf Kristersson.

Wcześniej Szwecja poinformowała również o skierowaniu do Polski myśliwców Gripen. Maszyny mają uczestniczyć w misji NATO polegającej na patrolowaniu i ochronie przestrzeni powietrznej.