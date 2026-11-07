Baterie systemu obrony przeciwlotniczej
„Od 1 stycznia, w ramach misji NATO, Francja przejmie odpowiedzialność za obronę powietrzną obszaru wokół Rzeszowa. Będzie to pierwszy przypadek wykorzystania francuskiego sprzętu do realizacji tego zadania” – poinformował ambasador, cytowany przez agencję Reutera.
Jak wyjaśnił dyplomata, francuskie systemy obrony powietrznej będą współdziałać z amerykańskimi systemami Patriot. Ich wspólne wykorzystanie pozwoli sprawdzić interoperacyjność uzbrojenia obu państw. Ambasador nie sprecyzował jednak, jak długo francuskie siły będą odpowiadać za ochronę tego obszaru.
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Obecne w Jasionce holenderskie wyrzutnie Patriot po końcu roku ustąpią miejsca sprzętowi innego państwa NATO. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz...
W czerwcu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Holandia przedłuży obecność swoich żołnierzy i systemów obrony powietrznej Patriot w Polsce do grudnia 2026 r.
Pod koniec września szef MON przekazał natomiast, że po zakończeniu holenderskiej misji w grudniu ochronę lotniska Rzeszów-Jasionka przejmą żołnierze kolejnego państwa NATO, wspierani przez sojusznicze systemy Patriot. Nie ujawnił wówczas, który kraj będzie odpowiadał za realizację tej misji.
Obecnie centrum logistyczne NATO w Jasionce pod Rzeszowem chronią dwa holenderskie systemy obrony powietrznej Patriot. Holandia skierowała do Polski również system rakietowy NASAMS, środki do zwalczania dronów oraz około 300 żołnierzy. Jak informuje Reuters, w przyszłym miesiącu swoje systemy obrony powietrznej rozmieszczą w Polsce także Szwedzi.
– Zadaniem szwedzkich żołnierzy będzie ochrona węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce oraz zapewnienie bezpieczeństwa transportu sprzętu na Ukrainę – zapowiedział na początku października premier Szwecji Ulf Kristersson.
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Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot. Taką informację przekazał szwedzki premier Ulf Kristersson.
Wcześniej Szwecja poinformowała również o skierowaniu do Polski myśliwców Gripen. Maszyny mają uczestniczyć w misji NATO polegającej na patrolowaniu i ochronie przestrzeni powietrznej.
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