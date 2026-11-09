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Z badania Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu” wynika, że 55 proc. respondentów spodziewa się utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych. Odmiennego zdania jest 21 proc. ankietowanych. Kolejne 24 proc. nie potrafiło określić, czy taki scenariusz zostanie zrealizowany.
Sondaż przeprowadzono 26 i 27 października na próbie 1029 dorosłych Polaków.
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Temat stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce ma być jednym z punktów rozmów Władysława Kosiniaka-Kamysza z Pete'em Hegsethem. Spotkanie ministra obrony narodowej z sekretarzem obrony USA zaplanowano na wtorek w Pentagonie. Jak przekazał szef MON, rozmowy mają dotyczyć między innymi baz wojskowych i współpracy między oboma państwami.
„Będziemy w Pentagonie, będziemy rozmawiać o bazach, o obecności żołnierzy amerykańskich, o sojuszu polsko-amerykańskim” – zapowiedział Kosiniak-Kamysz, cytowany przez „Super Express”.
Wizyta pierwotnie miała odbyć się we wrześniu, ale została przełożona z powodu zmiany planów Pete'a Hegsetha. Amerykański sekretarz obrony miał w tym czasie towarzyszyć Donaldowi Trumpowi podczas spotkania z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Nowy termin wyznaczono na listopad.
Jak informuje „Super Express”, polski rząd przedstawił stronie amerykańskiej propozycję utworzenia stałej bazy, wskazując kilka potencjalnych lokalizacji. Oferta zakłada również sfinansowanie inwestycji z polskiego budżetu. Według informacji przytoczonych przez gazetę koszt przedsięwzięcia miałby wynosić 17 mld zł rocznie.
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Nie ma jednak pewności, czy Waszyngton zaakceptuje polską propozycję. Jednym z czynników mogących wpłynąć na decyzję są relacje amerykańsko-rosyjskie. Administracja Donalda Trumpa podejmuje działania zmierzające do normalizacji stosunków z Moskwą, natomiast Kreml sprzeciwia się wzmacnianiu obecności NATO w Europie Środkowo-Wschodniej.
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