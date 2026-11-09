Z badania Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu” wynika, że 55 proc. respondentów spodziewa się utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych. Odmiennego zdania jest 21 proc. ankietowanych. Kolejne 24 proc. nie potrafiło określić, czy taki scenariusz zostanie zrealizowany.

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Sondaż przeprowadzono 26 i 27 października na próbie 1029 dorosłych Polaków.

Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem Pentagonu

Temat stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce ma być jednym z punktów rozmów Władysława Kosiniaka-Kamysza z Pete'em Hegsethem. Spotkanie ministra obrony narodowej z sekretarzem obrony USA zaplanowano na wtorek w Pentagonie. Jak przekazał szef MON, rozmowy mają dotyczyć między innymi baz wojskowych i współpracy między oboma państwami.

„Będziemy w Pentagonie, będziemy rozmawiać o bazach, o obecności żołnierzy amerykańskich, o sojuszu polsko-amerykańskim” – zapowiedział Kosiniak-Kamysz, cytowany przez „Super Express”.

Wizyta pierwotnie miała odbyć się we wrześniu, ale została przełożona z powodu zmiany planów Pete'a Hegsetha. Amerykański sekretarz obrony miał w tym czasie towarzyszyć Donaldowi Trumpowi podczas spotkania z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Nowy termin wyznaczono na listopad.

Polska proponuje finansowanie bazy. W tle relacje z Rosją

Jak informuje „Super Express”, polski rząd przedstawił stronie amerykańskiej propozycję utworzenia stałej bazy, wskazując kilka potencjalnych lokalizacji. Oferta zakłada również sfinansowanie inwestycji z polskiego budżetu. Według informacji przytoczonych przez gazetę koszt przedsięwzięcia miałby wynosić 17 mld zł rocznie.

Nie ma jednak pewności, czy Waszyngton zaakceptuje polską propozycję. Jednym z czynników mogących wpłynąć na decyzję są relacje amerykańsko-rosyjskie. Administracja Donalda Trumpa podejmuje działania zmierzające do normalizacji stosunków z Moskwą, natomiast Kreml sprzeciwia się wzmacnianiu obecności NATO w Europie Środkowo-Wschodniej.