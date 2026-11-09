7 listopada 24-letni Michał O. z Ostrowca Świętokrzyskiego uzbrojony w karabin maszynowy AR-15 zastrzelił w Krakowie sześć osób. Kolejne 16 ranił. Śmiertelny rajd zaczął na Rynku Głównym. Postrzelony przez dwóch próbujących obezwładnić go policjantów, przeszedł kilka operacji ratujących życie. Ostatecznie małopolska policja w poniedziałek rano poinformowała o jego śmierci.

Reklama Reklama

Do tragedii w rozmowie z Radiem Zet odniósł się Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.

Czytaj więcej Przestępczość Nie żyje zamachowiec z Krakowa O godzinie 4.30 sprawca zamachu w Krakowie zmarł w szpitalu- poinformował Krzysztof Klęczar, wojewoda małopolski. 14 rannych w ataku osób jest w st...

Śmierć zamachowca z Krakowa a dalsze śledztwo

Waldemar Żurek podkreślił w Radiu Zet między innymi, że mimo śmierci zamachowca z Krakowa śledczy będą kontynuować czynności, aby ustalić wszystkie okoliczności tragedii. Nie wykluczono również możliwości, że sprawca był inspirowany przez inne osoby.

Polityk wyjaśnił, jakie konsekwencje procesowe ma śmierć 24-latka. – To ujemna przesłanka procesowa, co oznacza, że postępowanie zostanie umorzone wobec tej osoby. Prokuratorzy oczywiście zbierają jeszcze materiał dowodowy, będą prowadzić różnego rodzaju badania, ale to wpływa tak naprawdę na zakończenie śledztwa wobec tego podejrzanego – powiedział.

Jak zaznaczył minister, mężczyźnie nie przedstawiono zarzutów ze względu na stan zdrowia. Śmierć sprawcy nie oznacza jednak zakończenia wszystkich czynności prowadzonych przez śledczych. – Dalsze czynności będą trwały, śledztwo powinno się toczyć, dlatego, że musimy wykluczyć ewentualności działania na przykład w jakiejś grupie. Nie możemy jednoznacznie jeszcze tego powiedzieć, ale wygląda na to, że był to tzw. samotny wilk – stwierdził Żurek.

Minister podkreślił, że konieczne jest dokładne przeanalizowanie aktywności zamachowca, jego kontaktów oraz otoczenia. – Ale to nie zwalnia nas z badania telefonów komórkowych, połączeń, stron internetowych, tego, co miał w mieszkaniu, w którym przebywał czy grupy jego znajomych. Tego typu terrorystyczne przestępstwa wymagają bardzo dokładnego sprawdzenia, jak było naprawdę – żebyśmy mieli pewność, że działał sam – wyjaśnił.

Czy Rosja miała związek z zamachem w Krakowie? Żurek odpowiada

W rozmowie z Radiem Zet minister został również zapytany, czy śledczy wykluczyli możliwość związku zamachu z rosyjskimi działaniami hybrydowymi.

– Nie został wykluczony, są pewne informacje, które musimy sprawdzić, ale nie chcę tego ujawniać – odpowiedział Żurek.

Dopytywany, czy 24-latek mógł być w jakikolwiek sposób inspirowany przez Rosjan, minister zwrócił uwagę na możliwość nieświadomego podlegania wpływom innych osób. – Są osoby, które są czasami sterowane, a nie wiedzą, że są sterowane. Tam sztaby psychologów i agentów specjalnych działają – powiedział.

Jednocześnie zastrzegł, że na obecnym etapie nie można formułować jednoznacznych wniosków dotyczących ewentualnego udziału obcych służb. – Ale ja nie chcę iść tak daleko, musimy wszystko potwierdzić, dopiero wtedy będziemy informować. Na ten moment dementujemy wszystkie sensacyjne wątki, które się pojawiły w przestrzeni publicznej – podkreślił minister sprawiedliwości.

Śledztwo po strzelaninie w Krakowie. Siedmiu prokuratorów bada okoliczności tragedii

Żurek poinformował, że do wyjaśnienia okoliczności zamachu powołano siedmioosobowy zespół prokuratorów. Czterech z nich reprezentuje zamiejscowy wydział Prokuratury Krajowej zajmujący się przestępczością zorganizowaną i korupcją. – To są dobrzy śledczy, spotkałem się z szefem tego zespołu i powiedziałem wyraźnie, że jeśli będzie dostrzegał jakąkolwiek potrzebę pomocy innych jednostek, to wszystkie ręce na pokład – relacjonował minister.

Jak zapewnił, prokuratura jest przygotowana do korzystania ze wsparcia innych jednostek i służb. – Zrobimy wszystko, co będzie trzeba i będziemy być może korzystać także z pomocy innych służb. Na ten moment zabezpieczamy ślady, trwają czynności w tych miejscach, gdzie przebywał zamachowiec, gdzie przebywał zamachowiec, w których mieszkał. Będziemy sprawdzać wszystko po kolei – mówił.

Żurek zaznaczył również, że ze względu na bezprecedensowy charakter sprawy w Polsce śledczy pozostają otwarci na współpracę z innymi służbami. Minister przekazał, że od początku wydarzeń pozostawał w kontakcie z prokuratorem regionalnym w Krakowie, prokuratorem regionalnym w Krakowie, szefem Prokuratury Krajowej krajowym oraz szefem zespołu prowadzącego postępowanie. Jak wyjaśnił, dyżurni prokuratorzy zostali szybko zmobilizowani i rozpoczęli czynności po zabezpieczeniu miejsc zbrodni.

„To naprawdę heroizm”. Waldemar Żurek o reakcji służb

Minister sprawiedliwości podziękował funkcjonariuszom za działania podjęte podczas tragedii. Szczególnie podkreślił postawę policjantów, którzy interweniowali wobec uzbrojonego napastnika.

– Przede wszystkim hołd dla tych bohaterów, czekam, aż żeby można było im uścisnąć dłoń. Przy tej ilości broni i amunicji oraz umiejętnościach strzeleckich tego sprawcy, to naprawdę heroizm tych ludzi spowodował, że jest zdecydowanie mniejsza liczba ofiar – ocenił Żurek w Radiu Zet.

Minister odniósł się także do krytycznych komentarzy dotyczących działań służb. Zwrócił uwagę na czas reakcji funkcjonariuszy. – Chciałbym, żebyśmy skupili się na czasie reakcji. Kiedy widzę hieny, które próbują pokazać, że nie ma reakcji, to bardzo mnie to bulwersuje – powiedział.

Jak wskazał, od oddania strzałów przez policjantów do zneutralizowania napastnika minęło kilka minut. – Widzimy na filmach cały dramatyzm tej historii. Ktoś, kto próbuje zbić na tym jakiś kapitał polityczny i oskarża policję, zasługuje na powszechne potępienie – stwierdził.

Pozwolenie na broń pod lupą. Minister zapowiada zmiany w przepisach

Waldemar Żurek został również zapytany o przeszłość 24-latka i ewentualne wcześniejsze zainteresowanie nim ze strony służb. – Na ten moment nie mam wiedzy, czy sprawca był kiedyś pod lupą służb. Będziemy to oczywiście sprawdzać. Nie chcę uprzedzać, bo różne rzeczy wychodzą w trakcie postępowania – zaznaczył.

Minister przekazał jednocześnie, że ojciec zamachowca posiadał wiele sztuk broni i zajmował się strzelectwem. Sam sprawca również miał legalnie posiadaną broń.

Odnosząc się do kwestii procedury wydawania pozwoleń na broń, Żurek wyjaśnił, że w podobnych sprawach śledczy szczegółowo badają okoliczności uzyskania uprawnień. Sprawdzają między innymi, czy osoba ubiegająca się o pozwolenie nie zataiła przed lekarzem istotnych informacji dotyczących swojego życia.

Minister opowiedział się za zmianą przepisów dotyczących badań osób posiadających broń. – Myślę, że powinniśmy przyjrzeć się tym przepisom. Ja mam broń krótką i długą, ale z uwagi na tę broń do ochrony osobistej, od lat regularnie poddaję się badaniom. To są badania psychologiczne, psychiatryczne, ogólnomedyczne, okulista. Cyklicznie przechodzę te badania – mówił w rozmowie z Radiem Zet.

Jak podkreślił, jego zdaniem obowiązek regularnych badań powinien obejmować wszystkich posiadaczy broni. – Ja uważam, że we wszystkich przypadkach powinny być to badania regularne – zaznaczył, dodając, że od dłuższego czasu prezentuje takie stanowisko.

Żurek zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu chciałby przeanalizować, czy odpowiednie propozycje zmian przepisów są już procedowane. – To na pewno trzeba próbować zmienić. Oczywiście nie mamy stanu idealnego. Pomimo tego, że ktoś przechodzi badania, to te badania dziś są co pięć lat. To jest długi okres – ocenił.

Minister zwrócił przy tym uwagę na pogarszający się, w jego ocenie, stan psychiczny społeczeństwa i związane z tym zagrożenia.

Co było motywem zamachu w Krakowie? Żurek o radykalizacji młodzieży

Szef resortu sprawiedliwości przyznał, że śledczy nie ustalili jeszcze jednoznacznie motywu działania Michała O.

– W tym momencie nie mamy jeszcze jasno sprecyzowanej tezy, jaka była przyczyna zamachu – powiedział.

W tym kontekście Żurek wspomniał o swoim niedawnym spotkaniu z przedstawicielami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, podczas którego omawiano problem radykalizacji polskiej młodzieży. Jak relacjonował, przedstawione przykłady dotyczyły zarówno młodych ludzi pochodzących z dobrze funkcjonujących rodzin, jak i osób doświadczających wyobcowania, które poszukują ideologii zapewniających im poczucie znaczenia.

– Omawialiśmy przykłady m.in. z bardzo dobrych rodzin, ale też pokazywana była alienacja osób, które są w normalnie funkcjonujących rodzinach, ale jednocześnie szukają jakichś ideologii, które dałyby im jakieś poczucie ważności – relacjonował.

Minister podkreślił, że informacje przedstawione podczas spotkania były szczególnie niepokojące. – Te przykłady, które omawialiśmy, mroziły krew w żyłach i pokazywały, że mamy bardzo dużo do zrobienia, zwłaszcza właśnie w kontekście dzieci – stwierdził Waldemar Żurek w Radiu Zet.

Jak wynika z wypowiedzi ministra, śledczy nadal badają motywy zamachowca, jego kontakty oraz okoliczności, które mogły doprowadzić do tragedii. Dopiero zgromadzenie i analiza materiału dowodowego mają pozwolić ustalić, czy 24-latek działał samodzielnie i co skłoniło go do przeprowadzenia ataku.