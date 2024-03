Polacy nie chcą być rozbrojeni. Boom na pozwolenia na broń

W prywatnych rękach znajdują się ogółem 843 tys. sztuk różnego typu broni, którą legalnie ma w swojej dyspozycji 324 tys. osób. To oznacza, że w ciągu zaledwie roku przybyło blisko 41 tys. nowych osób, którym policja wydała pozwolenia, natomiast arsenał posiadanej broni zwiększył się o przeszło 83 tys. sztuk.

Ile pozwoleń na broń wydano w 2023 roku?

Największym zainteresowaniem cieszy się broń uzyskiwana w dwóch celach: kolekcjonerskim i sportowym – i ten trend utrzymuje się od kilku lat. Jest jednak jedna, zupełnie nowa zmiana: lawinowo zwiększyło się grono osób, którym wydano zgodę na posiadanie broni w celu „ochrony osobistej”– ich liczba w ciągu minionego roku wzrosła do 6242 osób – podczas kiedy w latach wcześniejszych było ich nieporównanie mniej – w 2021 r. dotyczyło to zaledwie 81 osób, rok później – 154. To wzrost (procentowy) nieporównywalny do innych kategorii.



Generalnie – jak słyszymy w pionach komend wojewódzkich, które się zajmują rozpatrywaniem wniosków – wzrosło zainteresowanie uzyskaniem pozwoleń na broń do „celów osobistych”, a dodatkowo statystyki w tym zakresie podbili sami funkcjonariusze służb.

Zainteresowanie bronią rośnie od czasu wybuchu wojny w Ukrainie

Od lipca ubiegłego roku mogą bowiem łatwiej uzyskiwać pozwolenia na broń do celów osobistych (dotąd obowiązywały ich nawet surowsze wymogi niż cywilów). W sytuacji trwającej wojny na Ukrainie w tej zmianie chodziło o „wzmocnienie potencjału obronnego” kraju.