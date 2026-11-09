Kolor niebieski nie jest przypadkowy. Kółko w tym kolorze to uniwersalny symbol cukrzycy, który został wprowadzony w 2006 r. Na takiej bransoletce zwykle znajduje się napis „Jestem cukrzykiem” lub „Mam cukrzycę” i opcjonalnie numer telefonu do bliskiej osoby.

Reklama Reklama

Dlaczego cukrzycy noszą niebieskie opaski?

Osoby, które chorują na cukrzycę, są narażone na gwałtowne spadki poziomu cukru (hipoglikemię), które wiążą się z zaburzeniem funkcji poznawczych. Przy dużych spadkach pojawiają się zaburzenia mowy, trudności z koncentracją i drgawki. W skrajnych sytuacjach chory może stracić przytomność i wpaść w śpiączkę. Niektóre objawy hipoglikemii przypominają stan nietrzeźwości, dlatego też diabetycy noszą niebieskie opaski, aby nie doszło do pomyłki.

W momencie, gdy taka osoba straci przytomność i ktoś wezwie karetkę, pracownicy medyczni w pierwszej kolejności sprawdzą, czy pacjent posiada na ręku jakąkolwiek informację o swoim stanie zdrowia. Dzięki temu mogą natychmiast zareagować. Stan hipoglikemii stanowi bezpośrednie zagrożenie dla mózgu, a jeśli epizody niedocukrzenia często się powtarzają i są ciężkie, może dojść nawet do trwałego uszkodzenia tego organu.

Co jeszcze może oznaczać niebieska opaska?

Opaskę w tym kolorze noszą również osoby, które zmagają się z chorobami serca i mają wszczepione urządzenia wspomagające jego pracę. W takim przypadku na opasce może znajdować się informacja „Mam wszczepiony kardiowerter-defibrylator” lub „Mam stymulator serca”. Taka informacja jest niezwykle istotna dla ratowników medycznych, gdyby doszło do zatrzymania krążenia.

Zdarza się też, że opaski w tym kolorze noszą osoby w spektrum autyzmu. Informacja o występowaniu tego zaburzenia pomoże ustalić przyczynę pogorszenia stanu zdrowia lub wyjaśnić nietypowe zachowanie np. w sytuacji kryzysowej.

Z niebieskimi opaskami można spotkać się również w momencie, gdy trafimy na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Są one wykorzystywane do segregacji medycznej pacjentów, która pozwala ustalić kolejność udzielanej pomocy. Osoby, które otrzymają opaskę w tym kolorze to tzw. pacjenci wyczekujący, czyli najmniej pilne przypadki. Czerwoną opaskę otrzymują osoby, które potrzebują natychmiastowej pomocy lekarza. W dalszej kolejności przydzielane są pomarańczowe opaski, żółte i zielone.