- Decyzja jeszcze nie zapadła, czy Polska będzie brać udział w tzw. SAFE 2.0. Dla nas ważne jest to, by obronność i bezpieczeństwo były jednym z priorytetów następnych wieloletnich ram finansowych (budżetu UE), a więc by nie były to tylko pożyczki – zaznaczył Domański, który w poniedziałek w Brukseli wziął udział w posiedzeniu ministrów finansów państw UE.

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Powiedział, że Polska chce, by Unia Europejska w większym stopniu finansowała bezpieczeństwo i dlatego – jak podkreślił – wydatki na ten cel muszą być jednym z priorytetów unijnego budżetu na lata 2028-2034.

21 mld euro do rozdzielenia

Z programu pożyczkowego SAFE zostało do rozdzielenia 21,3 mld euro. Kwota ta pochodzi z niewykorzystanej przez państwa członkowskie puli środków z pierwszego przydziału.

Wówczas pomiędzy 19 państw rozdysponowano 150 mld euro. Część państw, w tym Włochy i Węgry, zgłosiły, że nie wykorzystają całej przydzielonej im kwoty. Te pieniądze zostaną podzielone między państwa, które zgłoszą na nie zapotrzebowanie do Komisji Europejskiej.

- Wiemy, że harmonogram jest taki, że do końca listopada wszystkie decyzje w tym obszarze muszą zapaść – powiedział minister finansów.

Polska największym beneficjentem

Domański przypomniał, że Polska jest największym beneficjentem pierwszej puli środków, w ramach której otrzymała 43,7 mld euro.

- Cieszę się, że miażdżąca większość pakietu SAFE trafia do polskiego przemysłu obronnego – podkreślił minister. - Gdy otwieramy nowe inwestycje polskich firm, czujemy dumę, ale też takie przekonanie, że te środki są dobrze wykorzystywane i że będą pracowały na rzecz polskiej gospodarki - dodał.

Program SAFE (Security Action for Europe) to unijny instrument finansowy w formie pożyczek, mający przyspieszyć dozbrajanie państw UE. Program umożliwia także realizację projektów z udziałem Ukrainy.