Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Jędrzej Bielecki: Katastrofa kolejowa pogrąża hiszpańską lewicę

– Nie da się usprawiedliwić tego, że w takim kraju jak Hiszpania, dochodzi do dwóch wypadków pociągów dużych prędkości w ciągu roku – powiedział premier Pedro Sanchez. Jego porażka w wyborach za miesiąc jest praktycznie przesądzona.

Publikacja: 28.10.2026 17:52

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
Jędrzej Bielecki: Katastrofa kolejowa pogrąża hiszpańską lewicę

Foto: REUTERS/Susana Vera

Reklama
Reklama
Reklama

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie decyzje doprowadziły do katastrofy pociągu wysokiej prędkości mimo zadziałania systemów bezpieczeństwa.
  • W jaki sposób tragedia na torach może wpłynąć na wynik nadchodzących wyborów parlamentarnych w Hiszpanii.
  • Dlaczego duma Hiszpanii – system kolei błyskawicznych – stanęła w obliczu poważnego kryzysu zaufania.
Pozostało jeszcze 93% artykułu

To była do niedawna duma Hiszpanii. Żaden kraj poza Chinami nie zbudował tak rozległego systemu błyskawicznych kolei, co królestwo. Tym większy jest wśród Hiszpanów szok po środowym wypadku na niezwykle często uczęszczanej linii Madryt–Andaluzja, w którym zginęło przynajmniej 68 osób. Na początku roku na tej samej linii doszło już do podobnej tragedii, której ofiarami było 46 osób.

Pechowy dworzec Atocha

Pozostało jeszcze 91% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama