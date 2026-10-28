To była do niedawna duma Hiszpanii. Żaden kraj poza Chinami nie zbudował tak rozległego systemu błyskawicznych kolei, co królestwo. Tym większy jest wśród Hiszpanów szok po środowym wypadku na niezwykle często uczęszczanej linii Madryt–Andaluzja, w którym zginęło przynajmniej 68 osób. Na początku roku na tej samej linii doszło już do podobnej tragedii, której ofiarami było 46 osób.

Pechowy dworzec Atocha