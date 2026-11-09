O planach dotyczących pomocy wojskowej poinformował w poniedziałek Ynet, który dotarł do wysokiego rangą przedstawiciela izraelskich władz. Z jego relacji wynika, że zapowiedź amerykańskiego prezydenta nie oznacza natychmiastowego odcięcia Izraela od środków z Waszyngtonu.

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Pomoc wojskowa USA dla Izraela do 2033 roku

Ograniczenie bezpośredniego wsparcia ma polegać na skróceniu okresu, w którym będzie ono obowiązywać – do pięciu lat. Po jego upływie program zostanie wygaszony. W praktyce oznaczałoby to, że amerykańskie pieniądze na cele wojskowe trafiałyby do Izraela do 2033 r.

Równolegle Stany Zjednoczone mają przeznaczać więcej na wspólne z Izraelem prace nad systemami obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Obecnie jest to 500 mln dolarów rocznie, nowa kwota nie została jeszcze ustalona – przekazał Ynet.

Ile pieniędzy dostanie Izrael? Pomoc USA zmniejszona o połowę

Obecny program finansowania wojskowego, obejmujący lata 2018-2028, zapewnia Izraelowi 3,3 mld dolarów rocznie, czyli łącznie 33 mld dolarów w ciągu dekady. Nowe porozumienie zakłada utrzymanie wsparcia na zbliżonym poziomie, ale tylko przez pięć lat. To dałoby w sumie około 16,5 mld dolarów.

Izraelczykom zależy na tym, by nowe porozumienie zostało sfinalizowane, zanim w styczniu zbierze się nowy Kongres, w którym przewagę będą mieli Demokraci. Dwustronne memorandum porozumienia nie musi być ratyfikowane, jednak to Kongres co roku zatwierdza pieniądze przeznaczone na pomoc.

Trump ogłosił koniec pomocy. Pomysł wyszedł od Netanjahu

W zeszłym tygodniu Trump niespodziewanie oznajmił, że pomoc wojskowa dla Izraela zakończy się wraz z końcem tego roku. Jak dodał Ynet, z propozycją rezygnacji ze wsparcia wystąpił premier Izraela Beniamin Netanjahu, który przekonywał, że jego państwo nie potrzebuje już takiej pomocy.

Rozmówca Ynetu z izraelskich władz twierdzi, że słowa Trumpa – wypowiedziane w dniu wyborów do Kongresu USA – miały pomóc Mike'owi Rogersowi z Partii Republikańskiej. Ubiegał się on o mandat senatora z Michigan, a jego rywalem był Demokrata Abdul El-Sayed, znany z ostrej krytyki Izraela. Zabieg okazał się nieskuteczny: El-Sayed wygrał z Rogersem i jako pierwszy muzułmanin w historii zasiądzie w Senacie USA.

Dlaczego Kongres broni pomocy dla Izraela?

Cytowany przez portal ważny izraelski urzędnik, znający przebieg negocjacji, zwrócił uwagę, że część amerykańskich kongresmenów nie zgadza się na ograniczenie pomocy dla Izraela. Argumentują, że spora część tych pieniędzy jest wydawana w ich stanach i wspiera rodzimych producentów sprzętu obronnego.

Kiedy Netanjahu publicznie zadeklarował, że docelowo chce zrezygnować z amerykańskiej pomocy wojskowej, senatorowie z USA pytali przedstawicieli Izraela, czy są świadomi, jakie konsekwencje przyniesie taka decyzja – poinformował Ynet.