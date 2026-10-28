Zadłużenie jednego z lubelskich szpitali wzrosło w ciągu niespełna roku niemal dwukrotnie. Tymczasem, jak donosi Onet, w placówce pracuje siedmiu lekarzy, którzy otrzymali roczne wynagrodzenia przekraczające milion złotych.

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Lekarze-milionerzy i dziesiątki milionów długu szpitala

Chodzi o 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, szczególnie ważny z punktu widzenia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa państwa, stanowiący jednocześnie centrum zabezpieczenia medycznego wschodniej flanki NATO. Wcześniejsze kontrowersje wokół placówki dotyczyły m.in. niejasności dotyczących Zakładu Medycyny Pola Walki i Katastrof czy próby likwidacji przyszpitalnego banku krwi.

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Tym razem kontrowersje dotyczą zarobków lekarzy, współpracujących ze szpitalem na kontraktach. Jak informuje Onet, w 2025 roku w sumie siedmiu lekarzy otrzymało od placówki wynagrodzenia w wysokości przekraczającej milion złotych rocznie. Wszyscy nadal pracują w szpitalu, na tych samych kontraktach.

Rekordzistą jest tu lekarz specjalista urologii, który zarobił w 2025 roku niemal 3 mln zł. Jego przychody z kontraktu wyniosły 2 mln 979 tys. 868 zł. Był on, jak wynika z raportu Sieci Obywatelskiej Watchdog, najlepiej zarabiającym lekarzem w Polsce.

Inni lekarze-milionerzy z lubelskiego szpitala wojskowego to m.in. dwaj neurochirurdzy (1,7 i 1,2 mln zł rocznego przychodu) oraz dwóch kardiologów i chirurg (każdy powyżej 1 mln zł). Chodzi o lekarzy zatrudnionych na kontraktach – tymczasem najlepiej wynagradzani lekarze zatrudnieni na etatach zarabiali ok. 220-411 tys. zł. rocznie.

Jak tłumaczy szpital w odpowiedzi przesłanej Onetowi, wysokie wynagrodzenia mają swoje biznesowe uzasadnienie, a lekarze zarabiający miliony wykonują specjalistyczne, często nielimitowane przez NFZ procedury – pięciu z siedmiu „milionerów” pracuje z wykorzystaniem chirurgicznego robota Da Vinci. Rekordzista zarabiający 3 mln rocznie miał wykonać z jego użyciem 240 operacji, a także 700 innych operacji i 4 tys. porad ambulatoryjnych.

Szpital zatrudniający lekarzy-milionerów tonie w długach. MON: za wynagrodzenia odpowiada szpital

Podobnie uzasadniać wysokie wynagrodzenia lekarzy próbuje ministerstwo obrony narodowej.

„Wysokość wynagrodzenia wynikającego z kontraktu medycznego nie przesądza o jego niezasadności” – odpowiedziało MON w piśmie cytowanym przez Onet.

Tymczasem 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie od lat zmaga się z ciężką sytuacją finansową. Z danych uzyskanych przez Onet wynika, że pod koniec 2025 roku placówka była zadłużona na ponad 21,4 mln zł. Po dziesięciu miesiącach wartość długów wzrosła do 39,7 mln zł., a więc niemalże dwukrotnie.