W 2025 r. ponad milion zł zarobiło 172 lekarzy
Marzena Błaszczyk z zarządu organizacji Watchdog Polska stwierdziła, że zainteresowanie udziałem w badaniu było wyjątkowo niskie. Pytania przesłano do ponad 1350 szpitali, z czego odpowiedziało 160 placówek. Jak podkreśliła, zebrane informacje nie dają pełnego ani przekrojowego obrazu sytuacji. Zwróciła też uwagę, że lekarze mogą pracować w kilku placówkach, a wynagrodzenia z różnych szpitali nie zostały w badaniu zsumowane.
Błaszczyk wyjaśniła, że Watchdog Polska zebrała dane w związku z pracami rządu nad ograniczeniem zarobków lekarzy. Dyskusja na ten temat nasiliła się po ujawnieniu nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia. Jednym z impulsów była sprawa młodego lekarza i radnego, który zarobił ponad milion złotych.
– Pracujemy nad zmianą prawa, a nie znamy skali zjawiska. Jak prowadzić debatę publiczną, rozmawiając o skrajnych przypadkach? – wskazała przedstawicielka organizacji.
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Z danych uzyskanych przez Watchdog Polska wynika, że wysokie były również mediany wynagrodzeń w niektórych placówkach. Mediana to wartość środkowa: połowa badanych osób zarabia mniej, a połowa więcej.
W Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie mediana wynagrodzeń lekarzy przekroczyła 600 tys. zł brutto. W kolejnych czterech placówkach wyniosła ponad 500 tys. zł brutto. Chodzi o Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, Szpital Powiatowy w Rawiczu, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu oraz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu.
Wynagrodzenia przekraczające milion złotych brutto wykazało 56 szpitali. To ponad 34 proc. placówek, które udzieliły merytorycznych odpowiedzi na pytania organizacji.
Najwięcej lekarzy z wynagrodzeniem przekraczającym milion złotych odnotowano w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Były to 24 osoby. W Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie takich lekarzy było 17, a w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu – 11.
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Łącznie w 160 szpitalach, które odpowiedziały na pytania Watchdog Polska, ponad milion złotych brutto zarobiło 172 lekarzy.
Najwyższe wynagrodzenie wykazano w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie. Wyniosło ono 2,98 mln zł brutto. Niewiele mniej, bo 2,74 mln zł brutto, otrzymał lekarz w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
Badanie uwzględniło również wynagrodzenia przekraczające 500 tys. zł brutto. Najwięcej lekarzy w tej kategorii pracowało w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Było ich 120 spośród 547 lekarzy zatrudnionych w placówce.
Drugie miejsce pod względem liczby lekarzy zarabiających ponad 500 tys. zł brutto zajął Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim. Takie wynagrodzenie otrzymało tam 102 spośród 503 lekarzy.
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Dokładniejsze informacje o wynagrodzeniach lekarzy ma przynieść tzw. ustawa PESEL-owa. Na jej podstawie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczęła jesienią zbieranie danych o wynagrodzeniach we wszystkich podmiotach mających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Zgromadzone informacje mają umożliwić łączenie danych dotyczących tej samej osoby z różnych placówek. Pozwoli to lepiej ocenić rzeczywiste zarobki lekarzy pracujących w kilku miejscach.
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