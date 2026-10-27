Marzena Błaszczyk z zarządu organizacji Watchdog Polska stwierdziła, że zainteresowanie udziałem w badaniu było wyjątkowo niskie. Pytania przesłano do ponad 1350 szpitali, z czego odpowiedziało 160 placówek. Jak podkreśliła, zebrane informacje nie dają pełnego ani przekrojowego obrazu sytuacji. Zwróciła też uwagę, że lekarze mogą pracować w kilku placówkach, a wynagrodzenia z różnych szpitali nie zostały w badaniu zsumowane.

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Zarobki lekarzy w Polsce

Błaszczyk wyjaśniła, że Watchdog Polska zebrała dane w związku z pracami rządu nad ograniczeniem zarobków lekarzy. Dyskusja na ten temat nasiliła się po ujawnieniu nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia. Jednym z impulsów była sprawa młodego lekarza i radnego, który zarobił ponad milion złotych.

– Pracujemy nad zmianą prawa, a nie znamy skali zjawiska. Jak prowadzić debatę publiczną, rozmawiając o skrajnych przypadkach? – wskazała przedstawicielka organizacji.

Mediana wynagrodzeń lekarzy przekracza 600 tys. zł brutto

Z danych uzyskanych przez Watchdog Polska wynika, że wysokie były również mediany wynagrodzeń w niektórych placówkach. Mediana to wartość środkowa: połowa badanych osób zarabia mniej, a połowa więcej.

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie mediana wynagrodzeń lekarzy przekroczyła 600 tys. zł brutto. W kolejnych czterech placówkach wyniosła ponad 500 tys. zł brutto. Chodzi o Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, Szpital Powiatowy w Rawiczu, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu oraz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu.

W tych szpitalach lekarze zarobili ponad milion złotych

Wynagrodzenia przekraczające milion złotych brutto wykazało 56 szpitali. To ponad 34 proc. placówek, które udzieliły merytorycznych odpowiedzi na pytania organizacji.

Najwięcej lekarzy z wynagrodzeniem przekraczającym milion złotych odnotowano w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Były to 24 osoby. W Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie takich lekarzy było 17, a w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu – 11.

Łącznie w 160 szpitalach, które odpowiedziały na pytania Watchdog Polska, ponad milion złotych brutto zarobiło 172 lekarzy.

Rekordowe wynagrodzenia lekarzy. Prawie 3 mln zł w jednym szpitalu

Najwyższe wynagrodzenie wykazano w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie. Wyniosło ono 2,98 mln zł brutto. Niewiele mniej, bo 2,74 mln zł brutto, otrzymał lekarz w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Badanie uwzględniło również wynagrodzenia przekraczające 500 tys. zł brutto. Najwięcej lekarzy w tej kategorii pracowało w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Było ich 120 spośród 547 lekarzy zatrudnionych w placówce.

Drugie miejsce pod względem liczby lekarzy zarabiających ponad 500 tys. zł brutto zajął Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim. Takie wynagrodzenie otrzymało tam 102 spośród 503 lekarzy.

Ustawa PESEL-owa ma pomóc ustalić pełne zarobki lekarzy

Dokładniejsze informacje o wynagrodzeniach lekarzy ma przynieść tzw. ustawa PESEL-owa. Na jej podstawie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczęła jesienią zbieranie danych o wynagrodzeniach we wszystkich podmiotach mających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zgromadzone informacje mają umożliwić łączenie danych dotyczących tej samej osoby z różnych placówek. Pozwoli to lepiej ocenić rzeczywiste zarobki lekarzy pracujących w kilku miejscach.