Przepisy mają zwiększyć przejrzystość konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zawieranych w ich wyniku umów – pisze Rynek Zdrowia. Drugie czytanie projektu odbyło się 20 października na posiedzeniu Sejmu.

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Projekt ustawy zwiększa przejrzystość w szpitalach, opozycja zwraca uwagę na koszty

Zgodnie z projektem ogłoszenia o konkursach, dane oferentów oraz informacje o proponowanych warunkach finansowych umów, będą trafiać na strony internetowe podmiotów leczniczych, ale też do centralnego systemu teleinformatycznego.

Choć większość ugrupowań popiera przepisy zwiększające przejrzystość, to jednak opozycja krytykuje przepisy za dodatkowe koszty i obciążenia administracyjne. PiS twierdzi, że projekt nie przyznaje dodatkowych środków na nowe zadania.

Posłanka PiS Józefa Szczurek-Żelazko, zabierając w Sejmie głos ws. ustawy pytała, kto ma wykonać jej zapisy. – Czy będą to dodatkowe obowiązki pracowników już zatrudnionych w szpitalach? A może dyrektorzy będą musieli zatrudnić kolejne osoby, ograniczając w konsekwencji środki przeznaczone na świadczenia zdrowotne dla pacjentów? – pytała.

Z kolei Witold Tumanowicz z Konfederacji pytał „po co dwa razy publikować te same informacje?”. – Dlaczego nie wystarczy jeden ogólnopolski system, z którego każdy zainteresowany mógłby skorzystać? – zastanawiał się dodając, że przepisy będą oznaczać dodatkową pracę dla administracji szpitalnej.

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