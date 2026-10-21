Sejm zajmował się we wtorek ustawą mającą zwiększyć przejrzystość w kwestiach finansowych w szpitalach
Przepisy mają zwiększyć przejrzystość konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zawieranych w ich wyniku umów – pisze Rynek Zdrowia. Drugie czytanie projektu odbyło się 20 października na posiedzeniu Sejmu.
Zgodnie z projektem ogłoszenia o konkursach, dane oferentów oraz informacje o proponowanych warunkach finansowych umów, będą trafiać na strony internetowe podmiotów leczniczych, ale też do centralnego systemu teleinformatycznego.
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Choć większość ugrupowań popiera przepisy zwiększające przejrzystość, to jednak opozycja krytykuje przepisy za dodatkowe koszty i obciążenia administracyjne. PiS twierdzi, że projekt nie przyznaje dodatkowych środków na nowe zadania.
Posłanka PiS Józefa Szczurek-Żelazko, zabierając w Sejmie głos ws. ustawy pytała, kto ma wykonać jej zapisy. – Czy będą to dodatkowe obowiązki pracowników już zatrudnionych w szpitalach? A może dyrektorzy będą musieli zatrudnić kolejne osoby, ograniczając w konsekwencji środki przeznaczone na świadczenia zdrowotne dla pacjentów? – pytała.
Z kolei Witold Tumanowicz z Konfederacji pytał „po co dwa razy publikować te same informacje?”. – Dlaczego nie wystarczy jeden ogólnopolski system, z którego każdy zainteresowany mógłby skorzystać? – zastanawiał się dodając, że przepisy będą oznaczać dodatkową pracę dla administracji szpitalnej.
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