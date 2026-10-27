Beatrice Keul, była Miss Szwajcarii i modelka, oskarżyła Donalda Trumpa o zgwałcenie jej w listopadzie 1993 r. – informuje brytyjski dziennik „The Telegraph”. Kobieta twierdzi, że do zdarzenia doszło w hotelu Plaza w Nowym Jorku, którego Trump był wówczas właścicielem.

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Jej relacja znalazła się w raporcie przygotowanym przez Demokratów z Izby Reprezentantów USA. Dokument dotyczy domniemanych związków obecnego prezydenta z przestępstwami Jeffreya Epsteina, finansisty skazanego za przestępstwa seksualne.

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Według „The Telegraph” Keul rozmawiała z pracownikami komisji Partii Demokratycznej przez kilka tygodni. Opisała spotkanie z Trumpem, do którego miało dojść podczas wydarzenia prasowego związanego z konkursem piękności. Miała wtedy 24 lata.

Obietnice Trumpa i spotkanie z Epsteinem

Z relacji przytoczonej w raporcie wynika, że Trump miał zaoferować kobiecie pomoc w uzyskaniu wizy oraz przyjęciu na Uniwersytet Nowojorski (NYU).

Po zakończeniu rozmowy z Trumpem do Keul miał podejść Jeffrey Epstein. Według kobiety przedstawił się jako „najlepszy przyjaciel Dona” i zaprosił ją na przyjęcie w posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie.

– Organizujemy wiele przyjęć z Donem – miał powiedzieć Epstein, zgodnie z relacją opisaną w raporcie.

Trump wielokrotnie zaprzeczał, by utrzymywał relacje z Epsteinem w okresie, gdy pojawiły się podejrzenia dotyczące jego przestępczej działalności. Twierdził, że zakończył tę znajomość wcześniej, a Epsteina określał jako osobę niepożądaną, którą usunął ze swojego klubu Mar-a-Lago.

Co wydarzyło się w hotelu Plaza? Relacja byłej modelki

Według raportu Demokratów przedstawiciel Trumpa miał później zaprosić Keul na spotkanie z przyszłym prezydentem w hotelu Plaza. Kobieta twierdzi, że po wejściu do pomieszczenia Trump zaatakował ją seksualnie i zgwałcił. W raporcie opisano również obrażenia, które miała odnieść podczas zdarzenia.

Po domniemanym ataku Trump miał ponownie obiecać jej pomoc w uzyskaniu wizy i przyjęciu na uczelnię, a także zażądać zachowania milczenia.

Biały Dom odrzuca oskarżenia wobec Trumpa

Administracja prezydenta USA zakwestionowała zarzuty przedstawione w raporcie. Rzecznik Białego Domu stwierdził natomiast, że raport jest próbą odwrócenia uwagi opinii publicznej od osiągnięć prezydenta i rosnącego poparcia dla Republikanów. Administracja utrzymuje również, że Trump został oczyszczony z zarzutów związanych ze sprawą Epsteina.

Raport Demokratów przytacza także relacje czterech innych kobiet, które oskarżyły Trumpa o gwałt lub napaść seksualną. Jego autorzy twierdzą ponadto, że Epstein, Trump i inne osoby mieli wykorzystywać wydarzenia związane z konkursem piękności w hotelu Plaza do wyszukiwania młodych kobiet i dziewcząt znajdujących się w trudnej sytuacji.

Raskin zarzucił również Departamentowi Sprawiedliwości próbę ukrywania przestępstw w celu ochrony prezydenta.

Publikacja raportu nastąpiła na tydzień przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu USA. Jak ocenia „The Telegraph”, sprawa dokumentów dotyczących Epsteina stała się jednym z problemów politycznych Trumpa i Republikanów.