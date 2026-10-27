Jak poinformowało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), w działaniach uczestniczyli funkcjonariusze 12 zarządów terenowych jednostki.

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Czynności prowadzono na terenie kilku województw. W ramach postępowania przeprowadzono 27 przeszukań i zatrzymano łącznie 21 osób, w tym 13 nieletnich.

Fałszywy mObywatel. Policja przeprowadziła 27 przeszukań

Sprawa dotyczyła rozpowszechniania dostępu do programu, który pozwalał tworzyć wirtualne dokumenty tożsamości zawierające nieprawdziwe dane. Skrypt naśladował rozwiązania znane z aplikacji mObywatel, wykorzystywanej do prezentowania cyfrowych dokumentów.

Z ustaleń przedstawionych przez CBZC wynika, że nieletni objęci postępowaniem przyznali się do zakupu fałszywego programu. Część z nich miała również pomagać w jego rozpowszechnianiu.

Ich aktywność obejmowała reklamowanie aplikacji w internecie, zarządzanie witryną oraz przekazywanie skryptu znajomym. Sprawa nie ograniczała się więc do samych nabywców programu. Niektóre osoby miały uczestniczyć także w jego promocji i dystrybucji.

Po przeprowadzeniu czynności z nieletnimi policjanci powiadomili właściwe sądy rodzinne i przekazali im dokumentację. To te sądy będą zajmować się dalszym postępowaniem w ich sprawach.

Ponad 30 urządzeń zabezpieczonych przez CBZC

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 30 urządzeń elektronicznych. Wśród nich znalazły się telefony, laptopy i komputery.

Jak przekazało CBZC, materiał dowodowy obejmował między innymi korespondencję oraz historię przelewów. Według służb zebrane informacje pozwoliły potwierdzić działalność przestępczą osób objętych postępowaniem.