O postawieniu zarzutu policjantce poinformował w sobotę prok. Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Przekazał, że przedstawiony zarzut dotyczy popełnienia przestępstwa z art. 239 par. 1 Kodeksu karnego w kontekście ujawnienia przez Katarzynę S. informacji służbowych.

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Po przesłuchaniu prokurator okręgowy w Świdnicy zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zawiesił ją w czynnościach służbowych policjantki.

„Z partyzanta dzwonię”. Nagranie pogrążyło policjantkę

Prok. Pindera przekazał, że podejrzana przyznała się do zarzutu i odmówiła składania wyjaśnień, a o sprawie zostaną poinformowani jej przełożeni.

Prok. Pindera wyjaśnił, że kanwą dla postawienia zarzutu była nagrana rozmowa, w której policjantka Katarzyna S. ostrzegła Marcina N. — podejrzanego właściciela ZOO Łączna o planowanej akcji policji i prokuratury w zoo. Rozmowa została publicznie udostępniona w internecie.

W rozmowie Katarzyna S. mówi: „Ja mam nadzieję, że mnie pan gdzieś tam nie nagrywa, bo ja tak naprawdę z partyzanta dzwonię” – przytoczyli treść rozmowy śledczy.

Jednocześnie dodali, że ta wypowiedź nie może stanowić podstawy do pociągnięcia drugiego rozmówcy do odpowiedzialności karnej. Była bowiem skierowana do niego, a ujawnienie zaplanowanych czynności nastąpiło wobec niego, co doprowadziło do utrudnienia postępowania karnego.

Śledztwo przeniesione. Biegli sprawdzają stan zwierząt

W piątek Prokuratura Okręgowa w Świdnicy przejęła z Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu śledztwo w sprawie ZOO Łączna. Nowy referent śledztwa zaplanował już niezwłoczne przeprowadzenie badań stanu, w jakim są obecnie zwierzęta znajdujące się w prywatnym ogrodzie zoologicznym.

W ubiegłym tygodniu prokuratura w asyście policji wkroczyła na teren prywatnego zoo w Łącznej koło Mieroszowa. Dokonano oględzin i zatrzymano pięć osób. Zwierzęta miały zostać zabrane do innych miejsc opieki. Wywieziono łącznie 33 zwierzęta, część za granicę. Działania prokuratury były związane z toczącym się od wielu miesięcy postępowaniem.

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Właściciel bez aresztu i protesty mieszkańców

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu nie uwzględnił wniosku prokuratury o aresztowanie Marcina N., jak wcześniej podawano, właściciela placówki. W piątek prokuratura podała, że według rejestru CEIDG N. nie prowadzi działalności w zakresie zoo; nie jest właścicielem zoo w Łącznej, ale pełnomocnikiem właściciela. N. i cztery inne osoby usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami.

Z decyzją odebrania zwierząt z zoo w Łącznej nie zgadza się część mieszkańców miejscowości. W ubiegłym tygodniu niektórzy próbowali zablokować transport zwierząt, co skutkowało interwencją policji. Jedna osoba została ukarana mandatem, a cztery zatrzymano w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.

ZOO Łączna to prywatny ogród zoologiczny. Jako miejsce opieki nad zwierzętami działa od lat, a w 2012 r. otrzymało status ogrodu zoologicznego. Jak podają jego właściciele na swojej stronie internetowej, od tamtego czasu zaczęły się w nim pojawiać zwierzęta egzotyczne: tygrysy, kangury, jelenie milu i różne gatunki małp. Łącznie żyje w nim ok. 100 gatunków zwierząt.