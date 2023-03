Jak poinformowało Zoo Animal World & Snake Farm w New Braunfels znajdujące się w stanie Teksas, po 20 latach powróciło do niego zwierzę, które lata temu ukradł jeden z wolontariuszy. Mowa o 2,5-metrowym aligatorze, który podczas kradzieży nie wykluł się jeszcze z jaja. Mężczyzna, który odpowiedzialny jest za kradzież zwierzęcia, hodował je u siebie w przydomowym ogrodzie, znajdującym się około 80 kilometrów od ogrodu zoologicznego. Co istotne, nie miał on obowiązkowych pozwoleń, które niezbędne są, by posiadać tego rodzaju zwierzę.

Zwierzę znaleziono dzięki strażnikowi łowieckiemu, który walczy z nielegalnymi polowaniami. O mężczyźnie, który ukradł aligatora poinformował prawdopodobnie jeden z sąsiadów.

Sąd zdecydował, że aligator trafić ma z powrotem do placówki. Zwierzę miało już przystosować się do nowego środowiska.

Wolontariusz, który odpowiedzialny jest za kradzież aligatora, otrzymał dwa mandaty na łączną kwotę tysiąca dolarów.