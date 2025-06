W maju Trump we wpisie w serwisie opublikowanym w należącym do niego serwisie Truth Social oświadczył zaś, że poinformował Kanadę, iż będzie musiała zapłacić 61 mld dolarów, jeśli – jako suwerenne państwo – będzie chciała skorzystać z ochrony przez amerykańską „Złotą kopułę”, system obrony przeciwrakietowej, którego budowę inicjują właśnie Stany Zjednoczone. „Rozważają naszą ofertę” - pisał sugerując, że Kanada faktycznie zastanawia się, czy nie skorzystać z jego propozycji, by zostać 51. stanem USA.

Zarówno obecny premier Kanady, Mike Carney, jak i jego poprzednik, Justin Trudeau, zdecydowanie odrzucali możliwość rezygnacji z suwerenności Kanady. Wypowiedzi Trumpa i wprowadzenie przez niego ceł wymierzonych w Kanadę postrzega się jako jedną z głównych przyczyn odzyskania popularności przez rządzącą krajem Liberalną Partię Kanady, która jeszcze na początku roku traciła w sondażach do Partii Konserwatywnej (bliższej Trumpowi), ale ostatecznie wygrała przedterminowe wybory, które odbyły się zaledwie kilka miesięcy później.