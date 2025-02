Donald Trump o przyłączeniu Kanady do Stanów Zjednoczonych: Nie żartuję

Donald Trump ogłosi cła na import z Meksyku i Kanady. I inne

Prezydent Donald Trump powiedział, że ogłosi w poniedziałek, że Stany Zjednoczone nałożą 25 proc. cła na cały import stali i aluminium, w tym z Kanady i Meksyku, a także, pod koniec tygodnia zapowie inne cła.

- Każda stal sprowadzana do Stanów Zjednoczonych będzie objęta 25 proc. cłem — powiedział reporterom w niedzielę w Air Force One, gdy leciał z Florydy do Nowego Orleanu, aby wziąć udział w Super Bowl. Zapytany o aluminium, odpowiedział, że „aluminium również” będzie podlegać karom handlowym.

Trump potwierdził również, że najprawdopodobniej we wtorek lub w środę ogłosi „wzajemne cła” — co oznacza, że ​​Stany Zjednoczone nałożą cła importowe na produkty w przypadkach, gdy inny kraj nałoży cła na towary amerykańskie.

Prezydent nie podał żadnych szczegółów na temat ceł na stal i aluminium ani wzajemnych ceł. Wcześniej groził 25 proc. cłem importowym na wszystkie towary z Kanady i Meksyku, chociaż zaledwie tydzień temu wstrzymał je na 30 dni.