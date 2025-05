Sugestie Donalda Trumpa dotyczące aneksji Kanady pozwoliły odzyskać poparcie Liberalnej Partii Kanady

Trump wielokrotnie w ostatnich miesiącach sugerował, że Kanada mogłaby skorzystać na włączeniu do Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA podkreślał m.in. że w takim przypadku zniknęłyby bariery celne między USA a Kanadą a Ottawa miałaby też gwarantowane przez amerykańską armię bezpieczeństwo.

Zarówno obecny premier Kanady, Mike Carney, jak i jego poprzednik, Justin Trudeau, zdecydowanie odrzucali możliwość rezygnacji z suwerenności Kanady. Wypowiedzi Trumpa i wprowadzenie przez niego ceł wymierzonych w Kanadę postrzega się jako jedną z głównych przyczyn odzyskania popularności przez rządzącą krajem Liberalną Partię Kanady, która jeszcze na początku roku traciła w sondażach do Partii Konserwatywnej (bliższej Trumpowi) aż 26 punktów proc. ale ostatecznie wygrała przedterminowe wybory, które odbyły się zaledwie kilka miesięcy później.

Czym jest „Złota kopuła”, o której pisze Donald Trump?

„Złota kopuła”, o której mówi Trump, to inspirowany izraelską „Żelazną kopułą” system obrony przeciwrakietowej, który ma zapewnić USA ochronę przed pociskami balistycznymi, hipersonicznymi i manewrującymi. Na system ma składać się sieć satelitów wykrywających pociski i odrębnych satelitów, które odpowiadałyby za przechwytywanie i niszczenie pocisków. Koszt systemu ma wynieść 175 mld dolarów. Donald Trump chce, by powstał on do końca jego kadencji.