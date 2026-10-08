Polsat News podaje, że 18-letnia uczennica jednej ze szkół w gminie Wyszków twierdzi, iż sprawcy aktów przemocy w polskich szkołach działali w porozumieniu, za pośrednictwem zamkniętych grup na Facebooku. Według dziewczyny kulminacja może nastąpić w piątek.

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Młodzież mówi o „krwawym piątku”, policja sprawdza sygnały

– Są informacje, że jutro ma być bodajże (…) 60 ofiar, że jutro ma być jakaś kulminacja tego wszystkiego, mam nadzieję, że to jest nieprawda – powiedziała Nikola, której brat uczęszcza w Leszczydole-Nowinach do szkoły, w której w czwartek 15-letni uczeń zabił nożem woźną i ranił trzy inne osoby.

– Ich jest więcej, to są chłopcy z całej Polski. Oni mają jakąś grupę na Messengerze, podejrzewam, coś takiego słyszałam, i między sobą to przekazują. Na tej grupie to planowali, jakieś zmasowane ataki – powiedziała dziewczyna, dodając, że członkiem zamkniętej grupy był 15-letni napastnik – stwierdziła Nikola.

Podobne informacje krążą na portalu X. Według nastolatki z Warszawy, z którą rozmawiała rp.pl, różnica dotyczy miejsca w sieci, które ma rzekomo służyć do ogłaszania wyzwań – miałaby to być bardzo popularna, darmowa platforma do tworzenia, udostępniania gier i zespołowego grania Roblox. Wyzwanie ma polegać na uśmierceniu tylu osób, ile lat kończy osoba biorąca udział w makabrycznym challenge'u.

Policja potwierdziła, że sprawdza sygnały od młodzieży. – Pojawiły się informacje o rzekomym challenge'u, dlatego na miejsce przyjechali policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To wszystko rozgrywa się w sieci, dlatego policjanci zwalczający cyberprzestępczość są tu niezbędni i kluczowi – powiedziała podinsp. Katarzyna Kucharska podczas konferencji prasowej po czwartkowym ataku.

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Ataki agresji nastolatków na Mazowszu

Przypomnijmy, że w ostatnich dwóch dniach doszło do kilku zdarzeń świadczących o rosnącej agresji wśród młodzieży. W środę w Ostrołęce 19-letni uczeń tamtejszej szkoły zawodowej ranił nożem dziewięć osób. Kolejny atak miała miejsce w miejscowości Leszczydół-Nowiny nieopodal Wyszkowa. Jego skutkiem jest śmierć 37-letniej woźnej ze szkoły, matki dwójki dzieci.

Także w czwartek udaremniony został kolejny atak. Dzięki informacjom od uczniów i dyrekcji szkoły w Sierpcu w woj. mazowieckim, policja zatrzymała 17-latka, który planował atak z użyciem noża. W jego plecaku znaleziono dwa noże a na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono informacje, że szukał w internecie, jak zorganizować tego typu krwawe wydarzenie.

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski ogłosił, że w piątek wszystkie szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne na terenie gminy Wyszków zostaną zamknięte. Policja zapewniła, że decyzja wojewody nie jest skutkiem pogłosek o „krwawym piątku”, bo one pojawiły się później.