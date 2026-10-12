Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polegał mechanizm oszustwa z wykorzystaniem kodów BLIK i popularnych portali sprzedażowych.

Jaka jest szacowana skala strat i do jakich kwot mogły sięgać dzienne zyski przestępców.

Jakie powiązania z organizacjami terrorystycznymi posiadali niektórzy członkowie rozbitej grupy.

Dlaczego w rozpracowanie szajki zaangażowano nie tylko policję, ale i służby kontrterrorystyczne.

Międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza, złożona z Polaków, Ukraińców oraz Rosjan, została rozbita w efekcie wspólnych działań kilku służb. Funkcjonariusze CBŚP oraz CBZC działający pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach zatrzymali 12 osób, podejrzanych o oszustwa za pomocą szybkich płatności mobilnych. Ze względu na charakter i profil grupy, w działania była zaangażowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i kontrterroryści z centrali BOA.

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– Łącznie zatrzymanych zostało 12 osób, w tym czterech mężczyzn i osiem kobiet, w wieku od 21 do 57 lat. Wśród podejrzanych występują dwaj obywatele Rosji, obywatel Ukrainy oraz dziewięcioro obywateli polskich – wskazuje Krzysztof Wrześniowski, rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji.

Oszustwa na BLIK. Dwaj Rosjanie z ostrzeżeniami w bazach służb

Sprawcy działali nieprzerwanie od 2024 r. na terenie całego kraju, w tym Warszawy, Łodzi, Białegostoku oraz innych miast.

– Członkowie tej międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej dopuszczali się oszustw z wykorzystaniem kodów BLIK. Podszywali się przy tym między innymi pod pracowników banków oraz portali sprzedażowych – dodaje Monika Przestrzelska, rzeczniczka Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

W tym polsko-cudzoziemskim gangu – jak dowiedziała się „Rz” – działali dwaj Rosjanie o nieciekawej przeszłości. Jeden przebywał w Polsce od 2024 roku, drugi od 2025 roku (obaj na pobyt czasowy).

– Zostali oni zatrzymani w Warszawie, pierwszy ma 50 lat, drugi 42 lata. Obaj mają wpisy w systemach ostrzegające, że mogą posiadać kontakty z organizacjami terrorystycznymi – wskazuje nasze źródło w służbach.

W grupie działał również m.in. pseudokibic warszawskiego klubu piłkarskiego.

Ile pieniędzy wyłudził gang na BLIK? Straty mogą sięgać milionów

Według wstępnych ustaleń, przez oszukańczą działalność poszkodowani stracili około 250 tys. zł, jednak rzeczywista skala strat może być znacznie większa i – jak szacują śledczy – sięgać co najmniej kilku milionów złotych.

– Grupa dziennie zarabiała od kilkudziesięciu tysięcy do nawet 200 tysięcy złotych – wskazuje nam jeden z funkcjonariuszy.

Oszustwa na BLIK to popularny sposób wyłudzania pieniędzy przez cyberprzestępców – stosują tu socjotechnikę, narzucają presję czasu i wciąż modyfikują metodę. Jak kilka dni temu informowała „Rz”, oszustwo z wykorzystaniem takich szybkich płatności to nowy sposób naciągania ofiar. Polega na wciąganiu przypadkowych osób w przestępczy proceder za pomocą „omyłkowych” przelewów BLIK.

Zatrzymania za oszustwa na BLIK. Ponad 800 tys. zł zabezpieczonego majątku

– U podejrzanych zabezpieczono pieniądze w polskiej i zagranicznej walucie, biżuterię oraz nieruchomości o łącznej wartości przekraczającej 850 tys. zł. – wskazuje Monika Przestrzelska.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i wobec 7 sprawców zastosował tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące, pozostali mają policyjne dozory. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Planowane są kolejne zatrzymania – zaznacza policja.