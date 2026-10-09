Dotychczas w związku z publikacją agresywnych treści funkcjonariusze zatrzymali w Lubelskiem łącznie siedmioro nastolatków. Większość z nich tłumaczyła, że chciała zrobić żart.

Reklama Reklama

Udawał nożownika na klasowym czacie. Zatrzymanie w Zamościu

Jeden z 14-latków został zatrzymany w piątek w Zamościu. Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji poinformowała, że dyrektor jednej z tamtejszych szkół podstawowych otrzymał od uczniów informację o niepokojącym wpisie na komunikatorze klasowym.

„14-letni uczeń klasy ósmej, podając się za nożownika, zapraszał wszystkich do szkoły” – przekazała policjantka.

Chłopiec został zatrzymany w domu i wraz z pełnoletnią krewną doprowadzony do komendy. Policjanci zabezpieczyli jego telefon i użytkowany przez niego komputer.

„Swoje zachowanie 14-latek tłumaczył chęcią zrobienia żartu” – zaznaczyła Krukowska-Bubiło.

Grozili wybuchem bomby. „Chcieli zrobić żart”

Dwaj inni 14-letni uczniowie jednej ze szkół podstawowych w powiecie puławskim na grupie klasowej zamieścili informacje o tym, że podłożą w szkole ładunek wybuchowy i uczniowie w szkole zginą – napisała puławska policja w portalu społecznościowym.

Obaj 14-latkowie zostali zatrzymani, jeden w szkole, drugi w domu.

W obecności rodziców zostali przesłuchani jako nieletni sprawcy czynu karalnego dotyczącego fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu.

„Z ich relacji wynika, że swoimi wpisami chcieli zrobić żart” – podała policja.

Maczety, noże i kominiarki. Niepokojące incydenty w woj. lubelskim

Wcześniej policja informowała o zatrzymaniu czterech innych nieletnich osób, które publikowały w internecie groźby lub nawoływania do ataków.

W Lublinie zatrzymany został 18-latek, który w mediach społecznościowych zamieścił wpis nawołujący do ataku z użyciem maczet, i 16-latka, która umieściła nagranie, na którym w kominiarce groziła uczniom jednej ze szkół, wymachując nożem.

Oboje zostali zatrzymani w miejscu zamieszkania. Policjanci zabezpieczyli telefon i laptop 18-latka, a także kominiarkę i nóż w mieszkaniu 16-latki.

– Z tych wstępnych czynności, które wykonaliśmy, wynika, że te wpisy to były głupie zachowania niezapowiadające jakichś działań ze strony tych osób, po prostu chęć pokazania się, zaistnienia w internecie i zdobycia dużego zainteresowania – powiedział komendant miejski policji w Lublinie mł. insp. Adam Beczek na briefingu prasowym w piątek w Lublinie.

Policja zatrzymała także 15-latka na terenie jednej ze szkół ponadpodstawowych w Chełmie. Chłopak opublikował w mediach społecznościowych nagranie i zdjęcia, których treść – w ocenie funkcjonariuszy – mogła stanowić zagrożenie bezpieczeństwa innych osób w szkole. Na trop jego aktywności w internecie wpadli funkcjonariusze z CBZC. Chłopak swoje zachowanie również tłumaczył chęcią zrobienia żartu.

Z kolei 13-letni uczeń jednej ze szkół podstawowych w Tomaszowie Lubelskim na komunikatorze klasowym napisał wiadomość z groźbą przyjścia do szkoły i zaatakowania uczniów nożem. Został zatrzymany w domu i w obecności rodzica doprowadzony na komendę.

Sprawami nastolatków zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.

Ważny apel policji i patrole pod tysiącem szkół

Policja apeluje do rodziców i opiekunów, aby zwracali uwagę na to, co dzieci umieszczają w internecie i jakie treści publikują. Przypomina, że każda zapowiedź popełnienia przestępstwa czy wywołania alarmu niesie za sobą poważne konsekwencje prawne, a groźby dotyczące bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły to nie żart. Policjanci weryfikują każde takie zgłoszenie i sprawdzają, czy doszło do naruszenia prawa.

Ponadto policja patroluje teren szkół. Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie nadkom. Anna Kamola powiedziała PAP, że już w czwartek policyjne patrole były obecne pod około tysiącem szkół w woj. lubelskim.

– Dzisiaj od rana policyjne patrole są pod wszystkimi szkołami podstawowymi i średnimi w całym województwie – zaznaczyła.

Tragiczne tło wydarzeń. Ataki nożowników na Mazowszu

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim jej były uczeń – 15-latek – zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby, w tym woźną, która mimo reanimacji zmarła. Przy próbie obezwładnienia nastolatka ranni zostali dyrektor szkoły i nauczycielka. Był to kolejny taki atak w szkole na Mazowszu. W środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób – 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osób postronnych. Tego dnia w Sierpcu policja zatrzymała też 17-latka, który planował atak w szkole.

W reakcji na te wydarzenia premier Donald Tusk zapowiedział zwiększenie liczby patroli policyjnych wokół szkół.