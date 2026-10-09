W opublikowanym na platformie X komunikacie Komenda Główna Policji podkreśla, że tragiczne zdarzenia, do których doszło w ciągu ostatnich dni na Mazowszu, wywołały w przestrzeni medialnej falę nieprawdziwych informacji, powodując tym samym ogromny niepokój społeczny.

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„Niestety, pojawiły się również osoby, które próbowały zaistnieć w sieci na bazie tych dramatycznych wydarzeń, traktując ludzką tragedię jako pretekst do niemądrych żartów i budowania zasięgów" – wskazuje KGP.

Dalej policja informuje, że od pierwszych chwil policjanci w całym kraju podejmują działania, których celem jest zweryfikowanie wszystkich zgłoszeń dotyczących gróźb, zapowiedzi przemocy oraz incydentów mogących zagrażać uczniom i pracownikom placówek oświatowych. Jak dodano, każdy, nawet najmniejszy sygnał jest szczegółowo sprawdzany, a funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przez całą dobę monitorują sieć.

W komunikacie przekazano, że dotychczas 13 zdarzeń uzasadniało podejrzenie popełnienia przestępstw. Zatrzymano 10 osób, które odpowiedzą w większości za kierowanie gróźb karalnych.

Akty przemocy w szkołach na Mazowszu

W ostatnich dniach na terenie województwa mazowieckiego doszło do dwóch aktów przemocy w szkołach. Po informacji o tym, że jeden z napastników miał na sobie kask z kamerką do transmisji nagrania, pojawiły się informacje o rzekomym challenge’u wśród uczniów. Doniesienia weryfikuje Policja, która do tej pory nie potwierdziła tych informacji.

W piątek funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie zatrzymali dwóch 15-latków, mieszkańców powiatu pruszkowskiego, którzy mieli zamieścić w mediach społecznościowych nagranie z groźbami pozbawienia życia innych osób. „Autorzy takich nagrań muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami” – zaznaczono we wpisie stołecznej Policji.

Do podobnego zatrzymania doszło również w Warszawie. Policjanci z komisariatu Nowe Bemowo zatrzymali 13-latka, który miał opublikować w komunikatorze na grupie klasowej zdjęcie noża i grozić innemu uczniowi. Nastolatek tłumaczył, że „zrobił to z głupoty”. W sprawie prowadzone są dalsze czynności.

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach na Mazowszu doszło do ataku 15-latka, który ranił trzy osoby, jedną śmiertelnie. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób – 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. 19-latek miał też ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty. Również w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje „zrobić coś złego w szkole”.

